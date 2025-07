Oasis : Liam Gallagher donne de sa voix pour les tramway et les métros

Le chanteur guidera les spectateurs jusqu'au concert !

Manchester s'apprête à vivre un moment historique avec le retour d’Oasis dans sa ville natale, à l’occasion de la tournée anniversaire Live '25. Une série de concerts très attendue, qui électrise déjà les fans du légendaire groupe britannique. Mais pour fêter l'événement comme il se doit, la ville a vu les choses en grand… et en rock'n'roll !

Dès le jeudi 10 juillet, les usagers du Metrolink, le réseau de tramway de Manchester, entendront la voix bien connue de Liam Gallagher résonner dans les haut-parleurs. En direction de Heaton Park, station emblématique qui accueillera les concerts, les passagers seront interpellés par l'annonce spéciale du chanteur : « Prochain arrêt : Heaton Park », lâche Liam avec son ton inimitable, avant d’ajouter un ironique « En route ».

Cette initiative originale est le fruit d'une collaboration entre Transport for Greater Manchester et le Bee Network, le réseau de transport intégré de la ville. Ce n’est pas la première fois que Liam prête sa voix à ce type de campagne : en 2023, il avait déjà participé à une initiative similaire pour promouvoir les transports publics lors du festival Beyond the Music.

Le maire de Manchester, Andy Burnham, a salué l’implication du chanteur :

« Ce sera bientôt le retour le plus attendu de tous les temps, et l'excitation est déjà palpable. C'est fantastique de voir Liam prêter à nouveau sa voix légendaire au Bee Network ; j'invite tout le monde à la prudence en descendant du tram à Heaton Park ! »

Les concerts à Heaton Park, programmés les 11, 12, 16, 19 et 20 juillet, s’annoncent gigantesques, avec 80 000 fans attendus chaque soir. La tournée Live '25 a démarré en fanfare les 4 et 5 juillet au Principality Stadium de Cardiff, donnant le coup d’envoi d’un été placé sous le signe de la nostalgie, de la communion, et du rock mancunien dans ce qu’il a de plus pur.

Liam Gallagher, figure emblématique de la Britpop, ne se contente pas de remonter sur scène : il s’inscrit plus que jamais dans l’identité vivante de sa ville. À Manchester, la légende d’Oasis continue de s’écrire… jusque dans les trams.

@manchesternews You'll want the sound on for this one 🙌 Liam Gallagher has recorded some biblical tram announcements as @oasis ♬ original sound - Manchester News