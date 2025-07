Oasis : Liam Gallagher nous dévoile une des chansons qui sera présente durant la tournée !

Et c'est un hit incontournable !

Dans une de ses interventions en ligne toujours aussi décalées, Liam Gallagher a encore frappé. L’ex-frontman d’Oasis, jamais avare d’un bon mot ou d’une pique bien placée, a récemment répondu à une discussion intitulée « Quelle chanson devrait figurer sur la setlist des retrouvailles d’Oasis en 2025 ? » par une réponse simple et cinglante : « Wonderwall ». Sans hésiter.

Un choix évident pour certains, mais qui vient tout de même confirmer ce que de nombreux fans espéraient : la tournée de réunification du groupe inclura l’hymne générationnel par excellence.

Sorti le 30 octobre 1995 en tant que quatrième single de l’album (What's the Story) Morning Glory, Wonderwall s’est imposé comme la chanson culte du groupe mancunien. Écrite par Noel Gallagher, le guitariste et principal compositeur d’Oasis, cette ballade mélancolique est, selon ses dires, dédiée à « une personne imaginaire qui vient vous sauver de vous-même ». Certains y ont vu un clin d’œil à Meg Matthews, la petite amie (puis épouse) de Noel à l’époque.

Le succès est instantané : numéro deux des charts britanniques, Top 10 aux États-Unis et au Canada, Wonderwall devient même la deuxième chanson la plus streamée des années 90, juste derrière Smells Like Teen Spirit de Nirvana. Rien que ça.

L’histoire derrière l’enregistrement de ce classique est tout aussi légendaire. Lors des sessions au studio Rockfield au Pays de Galles, Noel Gallagher se serait pointé face au producteur Owen Morris avec deux morceaux sous le bras : Wonderwall et Don’t Look Back in Anger. Il aurait alors dit à Liam : « Choisis-en un, je chanterai l’autre ». Résultat : Liam pose sa voix sur Wonderwall, et Noel prend le micro sur Don’t Look Back in Anger, sorti le 19 février 1996 et devenu un numéro un au Royaume-Uni. Une décision qui a façonné le destin du groupe et contribué à sa popularité démesurée.

Alors que la tournée 2025 des frères Gallagher s’annonce comme l’événement rock de la décennie, cette petite confirmation de Liam fait déjà vibrer les cœurs des fans de la première heure. Et on peut déjà l’imaginer, debout, bras levés, devant des stades entiers en liesse : « Because maybe… You’re gonna be the one that saves me… »