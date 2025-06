Oasis : Noel Gallagher est "choqué" par la complicité du groupe selon Bono (U2)

Le leader charismatique de U2 revient en interview sur l'une des tournées les plus attendues cet été !

C’est l’annonce que la planète rock attendait depuis des années. Après plus d'une décennie de séparation, les frères Gallagher enterrent (temporairement ?) la hache de guerre pour une tournée baptisée "Live 25", célébrant les 25 ans de leur mythique album Standing on the Shoulder of Giants. Et les préparatifs vont bon train. Actuellement en pleines répétitions, le groupe britpop par excellence s’apprête à retrouver la scène pour un événement qui s’annonce historique.

Mais ce n’est pas tout : pour marquer le coup, un documentaire consacré à la tournée est en préparation, et les fans sont invités à y contribuer. Liam et Noel Gallagher ont lancé un appel à archives personnelles, vidéos de concerts, moments inédits… Bref, tout ce qui pourrait nourrir la légende d’Oasis. Une manière de faire vivre la tournée de l’intérieur et de rappeler que, plus que jamais, le public fait partie intégrante de l’histoire du groupe.

Et si cette reformation fait rêver des millions de fans à travers le monde, elle ne laisse pas non plus indifférentes les stars de la musique. À commencer par Bono, le leader charismatique de U2, lui-même sous le feu des projecteurs avec "Stories of Surrender", un documentaire autobiographique qui a reçu un accueil triomphal au dernier Festival de Cannes.

Proche de Noel Gallagher, Bono confie avoir reçu quelques infos croustillantes :

« Il m’a envoyé un message pour me dire qu’il était choqué de voir à quel point le groupe sonnait bien [lors des répétitions]. »

Et de poursuivre avec un hommage vibrant à la bande de Manchester :

« Je les aime. Je les adore. Et ce que j’aime vraiment, c’est que la préciosité qui s’était emparée de la musique indie… ils l’ont fait exploser. »

Pour Bono, ce qui rend Oasis unique, c’est ce mélange brut et mélodique, une énergie rythmique à part entière, façonnée par leur ville d’origine :

« Ils avaient cette qualité rythmique et magnifique… et Manchester était très influencé par la dance music, donc ils étaient plus groovy que n’importe qui. »

Le retour d’Oasis ne s’annonce pas comme une simple tournée commémorative. C’est une résurrection, un raz-de-marée, un événement qui pourrait bien redéfinir la scène rock actuelle. Reste à voir si ce retour sur scène laissera place à un éventuel retour en studio. En attendant, préparez les mouchoirs, les billets, et les chœurs : le 4 juillet, Oasis revient pour faire trembler le monde.