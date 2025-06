Oasis : Les frères Gallagher ont commencé les répétitions et Liam donne un avant-goût aux fans !

Le roi des réseaux sociaux à fait son retour avec des annonces bien à lui !

La réunion d’Oasis, probablement la plus attendue de l’année, prend enfin forme. Après des années de querelles fratricides, Noel et Liam Gallagher s’apprêtent à remonter sur scène ensemble pour une tournée événement qui débutera le 4 juillet à Cardiff, au Principality Stadium. Les rumeurs enflammaient déjà la toile depuis des mois, mais cette fois, c’est concret : les répétitions ont commencé.

Il y a une semaine, les médias anglais publiaient les premières photos de Noel Gallagher entrant dans un studio londonien pour une session de répétition marathon de six heures. À ses côtés, plusieurs visages familiers de l’univers Oasis : Paul « Bonehead » Arthurs, Andy Bell, Gem Archer et le claviériste Mikey Rowe, déjà présent dans l’ère Be Here Now à la fin des années 90, puis fidèle acolyte de Noel au sein des High Flying Birds.

En revanche, Liam Gallagher brillait par son absence. Fidèle à son personnage, il a ironisé sur sa non-présence :

« Des répétitions ? Je ne pense pas que je ferai des répétitions. Je monterai juste sur scène et chanterai pour que tout soit frais et divin », a-t-il lancé avec son mordant habituel.

We have LIFT OFF Rastas sounded fucking FILTHY I’ll tell thee that there for hardly anything LG x — Liam Gallagher (@liamgallagher) June 3, 2025

D’après certaines sources, Liam se préparerait de manière plus discrète, seul dans une maison du sud de la France. Ce choix alimente encore un peu plus la tension et le mystère autour de cette reformation légendaire, les deux frères prévoyant de ne jamais être vus ensemble avant le concert d'ouverture.

Mais le 3 juin, Liam a surpris tout le monde avec un message sur les réseaux sociaux, lâché dans son langage cryptique devenu culte :

« Les Rastas sonnaient vraiment sale » — à traduire librement par « Les répétitions étaient géniales ».

Un fan lui a demandé s’il était nerveux à l’idée de remonter sur scène. Réponse du principal intéressé :

« Ne me fais pas rire ».

Dont be ridiculous — Liam Gallagher (@liamgallagher) June 3, 2025

Et concernant l’émotion liée à ces retrouvailles avec Oasis après seize ans, Liam a répondu sans détour :

« Il n'y a pas de temps pour s'émouvoir, il y a beaucoup à faire. C'était une expérience spirituelle ».

How was it rehearsing as Oasis again? — zoe (@zoee__ab) June 3, 2025

Oasis est donc bel et bien de retour. Entre mystère, humour ravageur et tensions maîtrisées, tout semble en place pour une renaissance aussi chaotique que mythique. Le 4 juillet à Cardiff, c’est bien plus qu’un concert qui aura lieu : c’est un moment d’histoire du rock britannique qui s’écrira sous nos yeux.