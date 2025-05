Oasis : Liam et Noel Gallagher se préparent physiquement pour la tournée à venir

On dirait bien que les frères Gallagher prennent cette tournée de reformation très au sérieux !

La vie de rockstar, ça a l'air vraiment très sympa quand vous êtes jeunes, mais c'est extrêmement mauvais pour la santé. On ne compte plus les exemples de rockstars parties trop tôt à cause de la cigarette, de l'alcool, de la drogue, d'une mauvaise alimentation et plus généralement d'une hygiène de vie déplorable. Mais visiblement, il y a deux rockeurs à qui ce n'est pas prêt d'arriver : Liam et Noel Gallagher, les deux frères d'Oasis, qui vont partir en tournée dès le mois de juillet. Une tournée pour laquelle ils sont en pleine préparation physique actuellement.

On savait pourtant que les deux frères aimaient bien les excès, en particulier Liam Gallagher, qui avait un petit penchant pour les clopes et l'alcool. Mais tout ça, c'est désormais du passé. Une source proche du groupe a confié au média britannique The Sun que la discipline que s'imposaient les deux frères d'Oasis était très stricte :

Les deux frères ont besoin d'être dans la meilleure forme de leur vie à cause de la charge physique que représente une tournée. Ils ne sont plus tous jeunes, ils ont tous les deux la cinquantaine. Liam a poliment décliné la proposition de coach personnel, mais Noel a accepté toute l'aide possible. Liam adore courir autour de Hampstead Heath, et il aime aussi beaucoup aller nager à la piscine. Noel, lui, n'est pas aussi motivé que Liam, c'est pour ça qu'il a eu besoin d'un coach et d'un peu plus d'encouragements.

Il est aussi précisé que Liam Gallagher mène une vie beaucoup plus saine depuis plusieurs années déjà. Il avait notamment déjà annoncé qu'il avait arrêté de fumer et de boire, à part pendant les matchs de Manchester City, dont il reste un fervent supporter. Désormais, il se lève à 4h du matin, prend un petit déjeuner assez copieux, et semble bien décidé à vouloir se débarrasser des séquelles causées par des années de fête.

Seul petit problème : l'arthrite à la hanche, pour laquelle il avait déjà été opéré il y a quelques années, et qui continue à le faire souffrir de temps en temps. Mais à part ça, on devrait avoir droit à deux frères Gallagher en pleine forme pour leur tournée de retour, et vu tout le remue-ménage fait par l'annonce de cette tournée, on se dit que c'est la moindre des choses !