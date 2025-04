Oasis : Les frères Gallagher préparent les répétitions !

Le compte à rebours approche ! Le 4 juillet prochain à Cardiff, ce sera le grand lancement de la tournée "Oasis Live 25", marquant le retour officiel tant attendu du groupe mythique. Et tout ce qu'on peut dire, c'est que l'attente est palpable : même Robbie Williams a déclaré avoir hâte d'assister à cet événement !

Malgré des problèmes de billetterie liés à Ticketmaster et à la vente de billets dynamiques ayant entraîné une forte hausse des prix, cela n'a pas empêché les fans de se ruer sur les places. Les billets sont déjà complets, confirmant l'engouement énorme autour du comeback des frères Gallagher.

Si la bande de Noel Gallagher a été boycottée pour l'édition 2025 du Rock & Roll Hall of Fame, cette déconvenue ne semble pas les atteindre. Bien au contraire, les retrouvailles entre Noel et Liam Gallagher paraissent plus chaleureuses que jamais. Ils se seraient même vus la semaine dernière pour Pâques, entourés des enfants de Noel, avant de se retrouver à nouveau le week-end dernier pour des sessions privées, pleines de bruits de guitare et de refrains endiablés.

🚨Noel and Liam Gallagher have been pictured back working together for the first time in 16 years ahead of their eagerly awaited reunion tour.



The formerly warring brothers were seen reuniting, but not in the studios as they began filming a new promo campaign for Adidas this… pic.twitter.com/A63PJrrLEn