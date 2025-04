Robbie Williams rend hommage au retour d'Oasis : "Ce sera de la nostalgie sous stéroïdes."

Un comble quand on sait le clash entre lui et les frères Gallagher !

Oasis revient. Et ce n’est pas un simple effet d’annonce. Le groupe légendaire de Britpop, séparé depuis 2009, va bel et bien remonter sur scène cet été pour une série de concerts exceptionnels. Un événement que personne n’osait espérer, tant les tensions entre les frères Gallagher semblaient insurmontables. Alors, les deux camps ont-ils vraiment enterré la hache de guerre ?

Si les fans sont surexcités à l’idée de revoir Oasis en live, une ombre plane déjà sur ce retour. La polémique autour de Ticketmaster et de sa tarification dynamique a provoqué un tollé. Plusieurs fans ayant acheté leurs billets via la plateforme ont vu leurs places annulées sans remboursement clair, provoquant une vague d’indignation sur les réseaux sociaux. Noel Gallagher, habituellement peu bavard sur les questions commerciales, a même dû intervenir pour mettre les choses au clair.

Mais une autre surprise est venue relancer l’effervescence autour du comeback : Robbie Williams, ex-rival notoire de Liam Gallagher, s’est exprimé publiquement pour saluer le retour du groupe. Le chanteur, en pleine préparation d’un nouvel album après la sortie de son biopic au cinéma, a partagé son enthousiasme :

« Ce sera de la nostalgie sous stéroïdes. Ça nous rappellera qui nous étions, ce qu’on voulait, comment on se sentait. »

Plus étonnant encore, l’ex-membre de Take That est allé jusqu’à complimenter Liam, son ancien ennemi juré avec qui il avait même évoqué un combat de boxe en public lors des Brit Awards 2000 :

« La voix de Liam est incomparable. Il suffit qu’il se tienne debout et qu’il chante, et le public en aura pour son argent. »

Pour Robbie Williams, cette tournée pourrait dépasser le simple cadre du concert :

« Ce sera peut-être un moment de guérison pour eux… et pour le pays. Le divertissement, quand il est réussi, c’est une forme de libération. »

Entre nostalgie, réconciliation, et espoir d’un renouveau, le retour d’Oasis s’annonce déjà comme l’un des grands moments musicaux de l’année 2025. Et si même Robbie valide, qui sommes-nous pour douter ?