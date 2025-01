2025, l'année du grand retour musical de Robbie Williams ?

Après un film qui retrace la carrière, le chanteur est de nouveau prêt à montrer toute son énergie sur scène avec un nouvel album !

2025, l'année intense de Robbie Williams

Pas de doute : 2025 marque le grand retour de Robbie Williams sur le devant de la scène. Âgé de 50 ans, l’inoubliable chanteur, qui a récemment partagé un moment plutôt cocasse en compagnie de Bono, le leader de U2, est au centre de toutes les attentions. Et on comprend pourquoi : ce mercredi 22 janvier, les spectateurs ont enfin pu découvrir "Better Man", le biopic très attendu retraçant le parcours exceptionnel et bien mouvementé de la star britannique.

Entre ses souvenirs nostalgiques d'enfance, son envie de reconnaissance et de gloire, sa relation complexe avec son père ou même sa montée en puissance dans le monde de la musique, toute la vie de Robbie Williams est passée au peigne fin. Un film qui a déjà fait parler beaucoup de lui pour son originalité, notamment parce que le personnage de Robbie est interprété par... un singe !

Après le cinéma, un retour à la musique pour Robbie Williams ?

A l'occasion de la sortie du long-métrage, l'artiste a été interrogé pour Le Parisien, où il en a profité pour revenir sur ses autres projets, cette fois-ci dans la musique.

"J'ai été totalement accaparé par le film, j'y ai consacré tout mon temps durant plus de trois ans. Mais l'envie de refaire un album et de la scène était là aussi, j'ai composé en parallèle" - Robbie Williams

C'est donc six ans après la sortie de "The Christmas Present" que l'interprète de "Rock DJ" devrait revenir avec un tout nouveau projet musical, lui qui souhaite donner un nouvel élan à sa carrière :

"Ma raison d'être est claire désormais : je veux être le meilleur showman de la planète, et même si vous ne connaissez pas Robbie Williams, offrez vous un ticket pour ma prochaine tournée, vous ne serez pas déçu ! Jouer sur scène donne, soir après soir, du sens à ma vie. Je m'y consacre pleinement, et peu importe que ça me plaise ou pas : ce qui est important, c'est que ça plaise au public" - Robbie Williams

Le rendez-vous est donc donné : celui qui s'est récemment confié sur ses addictions attend son public pour le printemps, entre "fin avril et début mai". L'occasion de (re)découvrir le chanteur avant sa prochaine tournée, qui débutera le 31 mai à Edimbourg, en Ecosse.