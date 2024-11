U2 : On en sait plus sur le prochain album !

Le guitariste "The Edge" a annoncé de nombreux changement sur ce nouveau projet.

"How To Re-Assemble An Atomic Bomb" : une réédition attendue

Le 22 novembre prochain, U2 marquera les 20 ans de leur album mythique How To Dismantle An Atomic Bomb en sortant une version revisitée intitulée "How To Re-Assemble An Atomic Bomb". Cette réédition promet une plongée inédite dans l’univers de l’album avec des pistes remasterisées et des extraits déjà dévoilés qui ont conquis les fans de la première heure.

Côté personnel, le groupe se réjouit des progrès de Larry Mullen Jr. Le batteur, qui avait pris du recul pour des raisons de santé, semble être en meilleure forme, ce qui augure de bonnes choses pour l’avenir de U2.

Un nouvel album en préparation

Mais ce n’est pas tout ! Bono et ses amis sont déjà en plein travail sur un tout nouveau projet musical. Et pour nous mettre l’eau à la bouche, The Edge a donné quelques indices dans une récente interview au magazine Rolling Stone.

"Je pense que nous sommes dans cette période de lune de miel où l’on expérimente beaucoup et où l’on envisage toutes sortes de thèmes musicaux possibles," confie-t-il. "Je pense que la guitare jouera un rôle important dans le prochain album, mais je ne pense pas qu’il s’agira d’un album de heavy rock. J’envisage une utilisation très différente de la guitare, pas pour du rock pur et dur."

Cette déclaration reflète l’ADN de U2 : innover et surprendre.

"Nous avons toujours essayé d’éviter d’utiliser l’instrument d’une manière trop courante et trop normale," poursuit The Edge. "Nous préférons des sons qui n’ont jamais été entendus auparavant, c’est une partie importante de ce qui nous anime."

Avec un mélange d’héritage et d’innovation, U2 prouve une fois de plus qu’ils ne sont pas prêts de ralentir. La réédition de How To Dismantle An Atomic Bomb n’est que le début d’une nouvelle ère créative. On attend avec impatience de découvrir ce que le groupe nous réserve pour la suite.

U2 reste une légende vivante du rock, toujours prête à réinventer la musique. Rendez-vous prochainement pour en savoir encore plus sur cet album qui s’annonce déjà comme un incontournable !