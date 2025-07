Green Day attaque de nouveau le gouvernement américain et insulte Donald Trump !

Green Day est en roue libre sur scène ces dernières semaines !

On prend les mêmes et on recommence ! Entre Green Day et le gouvernement américain, c’est la guerre ouverte, et ça ne date pas d’hier. Le trio punk-rock originaire de Californie n’a jamais mâché ses mots — et Billie Joe Armstrong, plus que jamais, campe sur ses positions. Anti-Trump, anti-système, et surtout en roue libre totale sur scène, le frontman déchaîne les foules… mais aussi les polémiques.

Ces dernières semaines, Billie Joe Armstrong semble avoir atteint un nouveau palier dans la provocation. Lors d’un concert récent, il a menacé un fan en lui balançant qu’il allait "le tabasser". Un autre moment surréaliste ? Quand un fan invité à jouer sur scène se lance dans l’intro de "Wonderwall" d’Oasis. Résultat : Billie Joe le vire directement, sans ménagement. Ambiance.

Mais cette fois, le chanteur est revenu à ses premières amours… l’activisme anti-américain. C’était le 4 juillet, jour de la fête de l’indépendance des États-Unis, au festival Rock Werchter chez nos amis belges. L’occasion rêvée pour envoyer un doigt d’honneur musical à Donald Trump et son héritage politique.

Le groupe a ouvert le bal avec son classique "American Idiot", revisité pour l’occasion. Comme depuis quelques années, les paroles ont été modifiées : "Je ne fais pas partie de l’agenda MAGA" a lancé Armstrong, dénonçant frontalement le mouvement soutenant l’ex-président. Un message clair, scandé devant des milliers de fans en transe.

Et ce n’était que le début. Sur "Holiday", autre brûlot politique de Green Day, Billie Joe a hurlé un cinglant "fuck Donald Trump" qui a résonné comme une véritable déclaration de guerre. Provoc' assumée, ambiance électrique, et ironie mordante : fêter l’indépendance américaine en insultant un ancien président, ça, c’est bien du Green Day.

Décidément, entre punk, politique et punchlines, le groupe n’a rien perdu de sa rage. Et ce n’est visiblement pas demain que Billie Joe Armstrong tournera sa langue sept fois dans sa bouche avant de parler.