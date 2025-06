Billie Joy Armstrong menace un fan pendant un concert de Green Day : "je vais te tabasser"

Le leader de Green Day est chaud bouillant !

Billie Joe Armstrong est remonté comme une pendule, et ça ne date pas d'hier. Le leader, chanteur et guitariste du groupe Green Day, a toujours été assez remuant et survolté. Mais ces derniers mois, on dirait bien que l'artiste est très tendu. Entre les insultes envoyées à Donald Trump en plein concert à plusieurs reprises, par lui et aussi par le public, et ses déclarations assez agressives sur les réseaux sociaux, il vaut mieux ne pas trop le chercher en ce moment. Un fan vient d'ailleurs d'en faire les frais, il a même été menacé de se faire tabasser.

Le weekend dernier avait lieu le célèbre Hurricane Festival en Allemagne, assez réputé dans le monde du rock. L'évènement avait d'ailleurs réussi à s'offrir Green Day en tête d'affiche mais ils n'imaginaient sans doute pas que le concert allait prendre cette tournure. Un fan du premier rang a commencé à tirer en direction de la scène avec un pistolet à eau, en visant Billie Joe Armstrong. Et ça n'a vraiment pas plu au chanteur, qui a retiré sa guitare et s'est approché du bord de la scène en pointant le spectateur du doigt pour lui dire : "Je vais te tabasser, tu m'as bien compris ?".

Un épisode qui rappelle ce fameux soir de 1997 où, pendant un concert de Green Day, Billie Joe Armstrong avait défié un fan en le provoquant pour une confrontation physique, il était même descendu de scène pour aller à sa rencontre. Vous êtes prévenus : mieux vaut ne pas le chercher !