Green Day : le public du Download Festival insulte Donald Trump à la demande du groupe

La hache de guerre n'est pas prête d'être enterrée entre Donald Trump et Green Day.

Lorsqu'on est un groupe de punk rock, comme c'est le cas de Green Day, on n'aime pas trop l'autorité, et encore moins l'abus d'autorité. Pas étonnant donc que le torchon brûle entre Donald Trump et le groupe culte des années 2000, depuis qu'ils ont même spécialement remixé "American Idiot" en plein live pour allumer Trump et son gouvernement, notamment Elon Musk. Mais la semaine dernière, ils ont décidé d'aller un peu plus loin, en demandant à leur public d'insulter le président américain.

Green Day était en effet de passage au Download Festival en Angleterre, pour prendre un bon bian de foule et donne rune prestation dont le public se rappellera sûrement. Car la foule a été mise à contribution par les musiciens pendant leur concert : pendant qu'ils interprétaient le morceau "Holiday", extrait de leur album "American Idiot", Billy Joe Armstrong (encore lui) s'en est pris directement à Donald Trump, en demandant à la foule de traiter le président de "gros bâtard".

Billie Joe Armstrong speaking out against f*scism and Trump’s government during Green Day’s show at Download Festival. Music with a message — always. 👊



🎥 thanks a lot to nunzioloconte_#greenday #downloadfestival #billiejoearmstrong #donaldtrump #trump #maga pic.twitter.com/djA1A20xPS — Green Day Italy (@GreenDayItaly_) June 14, 2025

Il a également pris la parole pour dire : "Mesdames et Messieurs, nous glissons vers le fascisme... c'est à nous de nous défendre !". Des déclarations qui interviennent dans un contexte tendu entre Trump et la Californie, avec un déploiement des forces à la limite de la légalité prévue par la Constitution américaine, alors que des affrontements avec les forces de l'ordre ont éclaté un peu partout dans la ville pour protester contre les expulsions massives de personnes issues de l'immigration.