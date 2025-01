Green Day attaque Elon Musk avec "American Idiot"

Le groupe a décidé de réagir à leur façon à l'investiture de Donald Trump.

Green Day s'oppose à Donald Trump et Elon Musk

Si vous n'avez pas regardé les infos de ce lundi 20 janvier, cela a été le jour de l'investiture de Donald Trump, qui devient président des États-Unis pour la seconde fois. Cet événement, soutenu par Elon Musk, a créé une véritable controverse sur les réseaux sociaux, où de nombreuses stars ont exprimé leur indignation face à cette nouvelle élection. Et parmi elles, le célèbre groupe de rock Green Day.

Connu pour son engagement politique, le groupe mené par Billie Joe Armstrong n'a jamais hésité à prendre position sur les grandes questions sociétales. Après avoir été très impliqué dans des actions caritatives, notamment en venant en aide pour les incendies de Los Angeles, Green Day a manifesté son mécontentement face à cette nouvelle mandature. Les membres du groupe ont clairement affiché leur soutien à la concurrente de Trump, Kamala Harris.

Lors d'un concert marquant, les paroles de leur hymne célèbre "American Idiot" ont été modifiées pour envoyer un message clair. La phrase emblématique "I’m not a part of a redneck agenda" a été transformée en "I’m not a part of the MAGA agenda", en référence au célèbre slogan de Donald Trump, "Make America Great Again".

Mais Green Day n’en est pas resté là. Le 19 janvier, lors d’un concert en Afrique du Sud à Johannesburg, le groupe a une nouvelle fois révisé les paroles de leur hit, cette fois pour s’en prendre directement à Elon Musk. Billie Joe Armstrong a chanté : "I’m not a part of the Elon agenda", un message fort qui résonne avec la désapprobation générale des stars face au rôle controversé de Musk dans cette élection.

Avec cette prise de position, Green Day réaffirme son rôle de porte-parole des insatisfaits et des rebelles face aux injustices. Leur message transcende la musique et devient un cri de ralliement pour une société plus engagée et plus consciente des enjeux politiques. Que nous réserve encore ce groupe iconique ? Une chose est sûre : leur voix continuera à porter loin.