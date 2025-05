Green Day : Billie Joe Armstrong veut absolument faire un film "American Idiot"

Le leader du groupe affirme que le film sera "réalisé tôt ou tard".

"American Idiot", c'est le plus gros succès du groupe de punk rock californien Green Day, ou le deuxième derrière "Dookie" selon les avis. Un album qui a véritablement marqué toute une génération, avec son caractère politique et rebelle très prononcé, en plus du fait qu'il soit sorti juste avant la réélection de George W. Bush dans un contexte où l'Amérique s'enlisait une fois de plus dans la guerre et les mensonges. Le titre éponyme, devenu culte, a même été légèrement modifié par le groupe, récemment, lors d'un concert, dans le but d'attaquer Elon Musk. Et le morceau pourrait bientôt avoir droit à son film !

C'est en tout cas ce qu'affirme Billie Joe Armstrong, à la fois chanteur, guitariste et leader de Green Day. Dans une récente interview, l'artiste a renouvelé ses promesses en affirmant que le film "American Idiot sera réalisé tôt ou tard".

On avait l'intention de faire un film, mais au final, ça n'a rien donné. Je suis sûr que quelque chose va se passer. La comédie musicale a été un énorme succès, elle a été jouée en Australie, en Italie, en Allemagne, en Angleterre… et elle a eu un excellent accueil. Finalement, je pense qu'un film verra le jour tôt ou tard.

On rappelle d'ailleurs qu'une comédie musicale autour du titre avait également vu le jour en 2009, et qu'elle avait déjà été un franc succès. Cependant, comme on n'a plus du tout d'infos concernant l'éventuel réalisateur ou scénariste du film, il y a de fortes chances pour que tout ça ne soit qu'un effet d'annonce et que rien ne se passe au final... D'autant que Green Day est déjà occupé sur un autre projet cinématographique actuellement, avec "New Year's Rev", qui s'inspire des débuts du groupe.

Pourtant, au vu de l'époque qu'on traverse, le film "American Idiot" tomberait à pic...