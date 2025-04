Green Day de retour avec un nouveau single et une réédition pour le album "Saviors"

Ça s'active du côté des Californiens de Green Day, avec pas mal de nouveautés annoncées.

Le rock californien se porte à merveille et a encore de beaux jours devant lui, comme en témoigne la très bonne forme du groupe culte des années 90/2000, Green Day. Un groupe qui a surfé pendant toute l'année 2024 sur le succès de son album "Saviors", qui s'est écoulé à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires dans le monde. Et ça ne va probablement pas s'arrêter là, puisque l'équipage a justement des nouvelles à nous annoncer concernant cet album, qui va être réédité. On a également droit à un nouveau single !

On commence donc par ce tout nouveau titre de Green Day, "Smash It Like Belushi", un titre avec lequel Green Day s'appuie sur des sonorités très punk, et un univers qui l'est tout autant, puisque le titre du morceau fait littéralement référence à la mythique séquence de John Belushi dans "American College", lorsqu'il éclate une guitare dans une cage d'escaliers. Le morceau est très énergique avec un joli riff efficace, même si ça garde un côté "teenage" qui est souvent présent chez Green Day.

Autre information importante concernant ce morceau, il sera présent sur l'édition deluxe de "Saviors", annoncée par le groupe, qui devrait sortir le 23 mai. Une édition deluxe qui comptera également 4 autres nouvelles chansons dont on connait déjà les titres : "Fuck Off", "Ballyhoo", "Underdog" et "Stay Young". Des versions acoustiques de "Suzie Chapstick" et "Father to a Son" seront également président sur cette nouvelle version de "Saviors".

De quoi gâter les fans de Green Day (dont on vous proposait la biographie en 10 dates clés il y a quelques temps), qui doivent être bien contents avec ces annonces !