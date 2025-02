Green Day : La biographie du groupe en 10 dates !

Voici dix dates clés qui ont marqué l’histoire du groupe punk rock californien !

Le 17 février 2025, Billie Joe Armstrong, leader de Green Day, fête ses 53 ans. À cette occasion, revenons sur dix dates clés qui ont marqué l’histoire du groupe punk rock californien, devenu une légende du genre.

1. 1987 – La naissance de Sweet Children

Avant de devenir Green Day, Billie Joe Armstrong et Mike Dirnt, amis d’enfance, forment un groupe nommé Sweet Children. Rapidement, ils sont rejoints par le batteur John Kiffmeyer et commencent à se produire dans la scène underground de la Bay Area.

2. 1990 – Green Day et leur premier album "39/Smooth"

Le groupe adopte le nom Green Day et signe avec Lookout! Records, un label indépendant. En 1990, ils sortent leur premier album, "39/Smooth", qui leur permet de se faire un nom dans la scène punk. Peu après, Tré Cool remplace Kiffmeyer à la batterie, complétant la formation légendaire du groupe.

3. 1994 – L’explosion avec "Dookie"

Le tournant majeur arrive en 1994 avec la sortie de "Dookie", leur premier album chez Reprise Records. Grâce à des titres comme "Basket Case", "When I Come Around" et "Longview", l’album devient un immense succès et s’écoule à plus de 20 millions d’exemplaires. Green Day s’impose comme une référence du punk rock des années 90.

4. 2004 – "American Idiot", l’album du renouveau

Alors que certains pensent le groupe sur le déclin, Green Day revient en force avec "American Idiot", un opéra rock dénonçant la société américaine post-11 septembre. Le single "Boulevard of Broken Dreams" devient un tube mondial, et l’album propulse Green Day dans une nouvelle ère, marquant toute une génération.

5. 2009 – "21st Century Breakdown", la consécration continue

En 2009, après le succès de "American Idiot", Green Day sort "21st Century Breakdown", un autre opéra rock ambitieux. L’album remporte un Grammy Award et des titres comme "Know Your Enemy" et "21 Guns" confirment que le groupe est toujours au sommet de son art.

6. 2010 – L’adaptation de "American Idiot" en comédie musicale

Le succès de "American Idiot" dépasse le cadre musical. En 2010, l’album est adapté en comédie musicale à Broadway, une rare consécration pour un groupe de punk rock. Ce spectacle, qui mélange théâtre et musique live, reçoit un excellent accueil critique et popularise encore plus l’album auprès d’un large public.

7. 2012 – La trilogie "¡Uno! ¡Dos! ¡Tré!" et la descente aux enfers

En 2012, Green Day sort une trilogie d’albums : "¡Uno!", "¡Dos!" et "¡Tré!", un projet ambitieux qui peine à convaincre le public et la critique. La même année, Billie Joe Armstrong fait un burn-out et entre en cure de désintoxication après un incident explosif lors du festival iHeartRadio. Cet épisode marque l’un des moments les plus sombres du groupe.

8. 2015 – Green Day entre au Rock and Roll Hall of Fame

En 2015, Green Day est intronisé au Rock and Roll Hall of Fame, une reconnaissance ultime pour leur contribution majeure à la musique. Leur influence sur le punk rock et la musique alternative est désormais gravée dans l’histoire du rock.

9. 2020 – "Father of All…", l’album de la maturité

Plus de 30 ans après leurs débuts, Green Day sort "Father of All…", un album au son plus garage rock. Même après tant d’années, Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt et Tré Cool continuent d’évoluer et de prouver qu’ils restent une force vive du rock.

10. 2024 – "Saviors", un nouvel album explosif

En 2024, Green Day sort "Saviors", un album qui renoue avec l’énergie punk rock qui a fait leur renommée. Porté par des titres comme "The American Dream Is Killing Me", cet album prouve que le trio a encore beaucoup à offrir à son public et qu’il ne compte pas s’arrêter de sitôt.

Avec plus de 75 millions d’albums vendus et une carrière jalonnée de succès, Green Day demeure l’un des plus grands groupes de rock de l’histoire. En ce 17 février 2025, on ne peut que célébrer Billie Joe Armstrong, l’âme du groupe, et espérer encore de nouvelles aventures punk rock à venir !