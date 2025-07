Guns N' Roses : Le jour où Slash a failli mourir !

Une légende du rock aurait pu partir plus tôt !

« J'ai toujours fait les choses à ma façon. J'ai joué de la guitare à ma façon et j'ai affronté les défis de la vie à ma façon. Je n'ai jamais fait de compromis et je suis toujours là. Que je le mérite ou non, c'est une autre histoire. »

C’est avec ces mots percutants que Slash, guitariste mythique de Guns N' Roses, a introduit son autobiographie parue en 2007. Coécrite avec Anthony Bozza, journaliste chez Rolling Stone, l’ouvrage est un témoignage brut, poignant et sans fard de ce que fut — et reste — la vie d’une véritable rock star. Une phrase sur la couverture annonce la couleur : « Cela peut paraître extrême, mais cela ne signifie pas que cela n'est pas arrivé. »

Né le 23 juillet 1965 en Angleterre, Saul Hudson, alias Slash, grandit à Los Angeles avec sa mère, styliste pour les plus grands noms du showbiz. Il découvre la musique en 1979 grâce à un professeur de la Fairfax Music School qui lui fait écouter les Rolling Stones, Led Zeppelin et Cream. Fasciné par Joe Perry d’Aerosmith, il se met à jouer jusqu'à douze heures par jour, perfectionnant une technique fluide et explosive sur sa désormais légendaire Gibson Les Paul. Avant Guns N' Roses, il monte un premier groupe avec son ami Steven Adler, baptisé Road Crew, clin d’œil à une chanson de Motörhead.

Le destin s’accélère avec la sortie de Appetite for Destruction en 1987. Premier album culte de Guns N' Roses, il s’écoule à plus de 18 millions d’exemplaires rien qu’aux États-Unis. Le succès propulse Slash et ses compères — Axl Rose, Duff McKagan, Izzy Stradlin, Matt Sorum et Dizzy Reed — au rang de superstars. Mais la gloire vient avec un lourd tribut.

La tournée mondiale Use Your Illusion, entre 1991 et 1993, devient un marathon insensé de 194 concerts. Slash résume cette époque dans ses mémoires par cette phrase aussi drôle que glaçante : « Ce fut une soirée mémorable. Le genre de soirée dont je ne me souviens pas exactement, mais pour laquelle on se souviendra certainement. »

C’est au cours de cette tournée que Slash a failli perdre la vie. Dans un épisode de la série documentaire de VH1, John Reese, manager de tournée du groupe, raconte :

« Nous étions à l'hôtel pendant une date de la tournée. J’ai été réveillé par un appel de la réception : "M. Reese, un des membres de votre groupe s'est évanoui dans le couloir devant l'ascenseur." J’ai couru et j’ai trouvé Slash pratiquement mort. Il n’avait plus de poignets. »

Le guitar hero est réanimé in extremis par les secours. Il remonte sur scène quelques jours plus tard, fidèle à son image d’immortel du rock. Mais le corps finit par dire stop. En 2001, à seulement 35 ans, Slash apprend qu’il souffre d’une insuffisance cardiaque sévère. Les médecins ne lui donnent que quelques semaines à vivre. Il subit la pose d’un défibrillateur. Contre toute attente, il survit.

Sobre depuis 2006, Slash continue aujourd’hui de jouer avec une passion intacte, fidèle à sa philosophie : ne jamais faire de compromis. Son jeu reconnaissable entre mille, ses solos endiablés et sa présence magnétique en font toujours l’un des plus grands guitaristes de l’histoire du rock.

Guns N' Roses est toujours en activité, et les fans européens auront une nouvelle occasion de les voir sur scène cet été.