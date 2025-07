Slash allume le rock moderne et son manque d'émotion

A 58 ans, Slash continue d'être un des guitaristes les plus actifs et les plus en vue dans tout le rock mondial. L'artiste emblématique du groupe Guns N'Roses a rencontré énormément de succès mais surtout, on sent encore la passion de la musique qui l'anime à chaque apparition sur scène et chaque prise de parole. En interview pour le Los Angeles Times, il n'a d'ailleurs pas hésité à égratigner le rock moderne, beaucoup moins intéressant selon lui.

Toutefois, il ne met pas du tout ça sur le compte d'un manque de talent ou de maîtrise technique, bien au contraire. Pour Slash, il y a énormément de guitaristes très doués dans le rock actuel, mais seulement quelques uns arrivent à toucher son âme : “Il y a d’incroyables techniciens de la guitare. Tout le monde est tellement technique maintenant… mais il n’y a que quelques guitaristes que j’apprécie vraiment aujourd’hui…", affirme le guitariste.

Comme si la technique avait remplacé l'émotion, alors que Slash recherche justement cette émotion lorsqu'il écoute de la musique. Il explique également que c'est pour ça qu'il s'est récemment tourné vers le blues, qui a mieux réussi à se renouveler sur cet aspect, d'après lui. Enfin, il en a profité pour balancer un taquet à l'industrie musicale, qui s'intéresserait trop aux tubes faits avc des recettes bien connues, au détriment des jeunes artistes trop créatifs : “Aujourd’hui, vous devez faire un tube dans le Top 40 ou ils n’ont plus de temps à vous consacrer, c’est ça l’industrie du disque”. Mais il reste très optimiste quand à la capacité de cette nouvelle génération à recréer quelque chose de plus authentique.