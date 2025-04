Blink-182 : Quand une fan chante "All the Small Things" en Karaoké devant Tom Delonge sans s'en rendre compte !

Une vidéo hilarante !

C’est le genre d’anecdote qui paraît presque trop belle pour être vraie. Une fan de Blink-182 a fait le tour des réseaux sociaux après avoir interprété avec une fougue détonante "All the Small Things"... sans se douter un seul instant que Tom DeLonge, cofondateur et guitariste du groupe, était tranquillement assis dans le public.

La scène s’est déroulée dans un bar karaoké anonyme, mais la vidéo, elle, a fait le tour du monde. Sur les images, on découvre une jeune femme livrant une prestation aussi passionnée que déchaînée du hit pop-punk de 1999, issu de l'album culte Enema Of The State. Elle se donne à fond, parcourt la scène, se couche même au sol pour le moment le plus intense du morceau — visiblement habitée par l’esprit Blink, mais sans le moindre soupçon de ce qui se trame à quelques mètres d’elle.

Car au fond de la salle, sous une lumière tamisée, se tient un spectateur pas comme les autres : Tom DeLonge en personne, reconnaissable à sa célèbre casquette de skateur portée à l’envers. L’extraterrestre autoproclamé du punk rock observe la scène avec un large sourire, hilare et attendri. La vidéo le montre éclatant de rire à la fin de la performance, manifestement conquis.

"Elle n'avait aucune idée que le gars qui avait écrit cette chanson se tenait juste devant elle", écrit l’auteur du post, qui précise que lui et ses amis ont littéralement « pété un câble » en réalisant qui était l’homme assis dans la salle.

Et comme dans les meilleures comédies feel-good, l’histoire ne s’arrête pas là : dans une mise à jour publiée peu après, le vidéaste indique qu’il a retrouvé la star du karaoké, et partage même une photo d’elle, tout sourire, en pleine discussion avec DeLonge après sa prestation.

Une rencontre improbable, un moment de grâce punk-rock, et un rappel que parfois, les plus petites choses — comme un karaoké entre potes — peuvent créer des souvenirs absolument gigantesques.

Blink-182, c’est peut-être "all the small things", mais les fans, eux, font les grands moments.