Blink-182 : Les 6 titres qui ont marqué l'histoire du groupe !

Retour sur six morceaux incontournables qui ont forgé leur légende.

Le 15 mars 2025, Mark Hoppus a fêté ses 53 ans. L’occasion idéale pour revenir sur l’histoire de Blink-182, ce groupe qui a révolutionné le pop-punk avec son énergie débridée et son humour décapant. Depuis les années 90, la bande de Mark Hoppus, Tom DeLonge et Travis Barker a enchaîné les tubes et marqué plusieurs générations. Retour sur six morceaux incontournables qui ont forgé leur légende.

1. "Dammit" (1997)

Premier succès majeur de Blink-182, "Dammit" est le titre qui les a propulsés sur le devant de la scène avec son riff de guitare ultra accrocheur et son refrain imparable. Extrait de l’album Dude Ranch, ce morceau incarne à la perfection l’esprit adolescent et les peines de cœur que le groupe chante avec une sincérité désarmante.

2. "All the Small Things" (1999)

Difficile de parler de Blink-182 sans mentionner "All the Small Things". Ce hit, issu du mythique album Enema of the State, a fait exploser le groupe à l’international. Avec son refrain taillé pour les stades et son clip parodiant les boys bands, cette chanson est devenue un hymne incontournable des années 2000.

3. "I Miss You" (2003)

Avec "I Miss You", le trio montre une facette plus sombre et introspective. Ce titre, extrait de l’album Blink-182, se démarque par son ambiance mélancolique, ses paroles poignantes et son duo vocal entre Mark Hoppus et Tom DeLonge. Un morceau qui a prouvé que le groupe savait aussi toucher en plein cœur.

4. "First Date" (2001)

Si une chanson résume l’esprit fun et décomplexé de Blink-182, c’est bien "First Date". Ce single, tiré de l’album Take Off Your Pants and Jacket, est une véritable explosion de bonne humeur. Entre paroles pleines d’autodérision et énergie punk effrénée, ce morceau est un classique des concerts du groupe.

5. "Feeling This" (2003)

Premier single de l’album Blink-182, "Feeling This" représente parfaitement l’évolution du groupe vers un son plus expérimental. Entre la voix énergique de Tom DeLonge, le flow de Mark Hoppus et une production travaillée, ce morceau est un condensé du style unique du trio. Son clip électrisant et son atmosphère plus mature en font un favori des fans.

6. "What's My Age Again?" (1999)

Autre incontournable, "What’s My Age Again?" a contribué à forger l’image délirante du groupe, notamment grâce à son clip culte où les membres courent nus dans les rues. Mais derrière son humour potache, ce titre aborde aussi la peur de grandir, un thème récurrent chez Blink-182.

Un héritage indélébile

Plus de 30 ans après leurs débuts, Blink-182 continue d’influencer des générations de musiciens et de fans. Entre nostalgie et énergie punk, leurs chansons résonnent toujours autant, témoignant de l’impact indélébile du groupe sur la scène musicale. Alors, en l’honneur de Mark Hoppus, il ne reste plus qu’à monter le son et replonger dans ces classiques intemporels !