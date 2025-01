Blink-182 organise un concert pour la bonne cause !

Les bénéfices iront pour les personnes qui ont été touchées par les incendies à Los Angeles.

Un très beau mouvement pour les personnes qui ont été touchées par les incendies dévastateurs à Los Angeles. Le groupe Blink-182, légende du punk/rock, fait son grand retour après une année 2024 marquante.

Après le retour de Tom DeLonge, qui s'était fait remarquer avec ses déclarations sur la théorie des Ovnis aux États-Unis, Blink-182 revient sur le devant de la scène avec un concert exclusif pour la bonne cause. L'événement se tiendra au Hollywood Palladium le 13 février prochain !

En première partie, les fans auront la surprise de retrouver Alkaline Trio, le groupe de Matt Skiba, qui avait remplacé Tom DeLonge lorsque ce dernier avait quitté Blink-182. Un clin d'œil subtil à l’histoire récente du groupe et un moment fort pour les amateurs de punk rock.

Les bénéfices de cette soirée exceptionnelle seront entièrement reversés à quatre organisations qui viennent en aide aux victimes des incendies de Los Angeles :

LAFD Foundation

California Fire Foundation

Anti-Recidivism Coalition

Pasadena Humane Society

Avec cet événement, Blink-182 prouve une nouvelle fois son engagement et sa volonté d’utiliser son influence pour une cause importante. Les fans pourront non seulement assister à un concert unique, mais aussi contribuer à un mouvement de solidarité essentiel.

Rendez-vous donc le 13 février pour une soirée mémorable au Hollywood Palladium !