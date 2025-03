Mark Hoppus (Blink 182) vend un tableau de Banksy pour des millions d'euros

Le leader de Blink-182 vient de réaliser une belle opération financière ! En effet, Mark Hoppus, collègue de Tom DeLonge, a vendu une œuvre de Banksy qu’il avait acquise en 2011. Ce tableau, intitulé "Crude Oil", est une réinterprétation du célèbre "The Singing Butler" de Jack Vettriano.

Le prix de vente ? Pas moins de 4,3 millions de livres sterling (soit environ 5 millions d'euros). Une somme impressionnante, mais Hoppus ne compte pas tout garder pour lui. Il a décidé de reverser une partie des recettes à plusieurs associations : LA Fire Foundation, Children’s Hospital Los Angeles et Cedars Sinai Haematology Oncology Research.

Au-delà de ce geste philanthropique, Mark Hoppus veut donner un sens plus profond à cette transaction. Il ambitionne désormais de devenir un véritable mécène du punk rock :

Avec cette somme, il souhaite investir dans des œuvres de jeunes artistes émergents et soutenir l’art et la musique.

"On a eu la chance de tomber sur ce Banksy, et il va nous permettre de soutenir plus d’art et d’artistes. Je veux être un p*** de Médicis."