Jack White : la tension monte avec l'équipe de Trump, qui le qualifie de "has been et lessivé"

En réponse aux critiques de Jack White sur la décoration de la Maison Blanche, l'équipe de Trump a violemment répliqué.

La tension continue de monter entre Jack White et les membres du gouvernement Trump, on peut même dire que ça ne s'est jamais vraiment calmé depuis la réélection du président à la fin de l'année 2024. L'ex-membre des White Stripes n'a pas cessé de critiquer l'administration Trump, ses dérives autoritaires, le poids d'Elon Musk et récemment il s'en est même pris à la décoration de la Maison Blanche. Visiblement, le gouvernement ne pouvait pas laisser passer, et ils ont répondu violemment.

Plus tôt dans al semaine, Jack White avait en effet critiqué le nouveau look du Bureau Ovale, dévoilé lors de la rencontre entre le président Trump et son homologue ukrainien, Mr. Zelensky. Un look que l'artiste trouvait tellement bling bling qu'on aurait dit la loge d'un catcheur professionnel, avec tout ce que ça implique de dorures et de mauvais goût. On n'imaginait cependant pas que la réponse de la Maison Blanche serait aussi rapide et violente, de la part de Steven Cheung, directeur de la communication pour le gouvernement :

[C'est un] perdant has been et lessivé qui poste des bêtises sur les réseaux sociaux parce qu'il a manifestement beaucoup de temps libre en raison de sa carrière au point mort. Il est évident qu'il se fait passer pour un véritable artiste, car il n'a pas su apprécier la splendeur du Bureau ovale à l'intérieur de la 'maison du peuple', et il lui a franchement manqué de respect.

Evidemment, Jack White n'allait pas s'arrêter là, et il a répliqué encore plus violemment via un long post sur Instagram, dans lequel il s'amuse du fait que, alors que ça fait des mois qu'il insulte Trump de fasciste, qu'il trouve que tout ce qu'il fait est stupide, qu'il parle de son amitié avec le criminel pédophile avec Jeffrey Epstein, du fait qu'il ment aux américains, qu'il a menti sur sa blessure à l'oreille, etc... bref, toutes ces critiques pour qu'au final, la seule qui fasse réagir la Maison Blanche, c'est une remarque sur la décoration du Bureau Ovale.

On risque d'avoir droit à des échanges assez fabuleux entre tout ce beau monde pendant les prochains mois !