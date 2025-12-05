Oasis bientôt dans le prochain générique James Bond ?

Le groupe serait en négociation avec Amazon MGM détenant les droit de l'Agent 007.

Quelle année 2025 pour Oasis ! Après l’annonce fracassante de leur retour et une tournée mondiale terminée en apothéose au Brésil, totalisant 41 concerts, les frères Gallagher ont fait plus que marquer les esprits : ils ont rappelé au monde entier pourquoi ils sont l’un des groupes les plus importants de l’histoire du rock britannique.

Et pourtant, malgré une pause bien méritée en 2026, le clan Gallagher pourrait rapidement refaire parler de lui. D’après le tabloïd britannique The Sun, Oasis serait actuellement en pourparlers avec Amazon MGM pour composer le thème musical du prochain film James Bond. Oui, rien que ça : un retour en fanfare, en mode 007.

Le prochain volet des aventures de l’agent au permis de tuer sera réalisé par Denis Villeneuve et écrit par Steven Knight, le créateur de Peaky Blinders. Un duo scénariste-réalisateur qui promet déjà un Bond plus intense, plus sombre, plus stylisé. Et pour Oasis, ce serait tout simplement l’accomplissement d’un rêve vieux de plus de quinze ans.

Dès 2008, Noel Gallagher avait fait part de son mécontentement concernant certains choix musicaux de la franchise.

“C’est une blague que le plus grand agent britannique de tous les temps doive être accompagné par une bande d’Américains”,

avait-il déclaré au NME, visant le duo Alicia Keys / Jack White et leur morceau Another Way To Die pour Quantum of Solace.

Le guitariste d’Oasis avait même avoué avoir déjà composé plusieurs embryons de thèmes pour Bond :

“J’ai écrit quelques génériques de Bond. Ils n’ont pas de titres très Bond-esques, donc je devrais adapter ceci en conséquence.”

Aujourd’hui, la situation semble idéale. Selon une source citée par The Sun :

“Les films 007 sont l’une des plus grandes franchises britanniques. Et qui de mieux pour enregistrer le générique qu’un des plus grands groupes britanniques de tous les temps ? Le charisme de Liam et la musique unique de Noel seraient parfaits pour la bande sonore du nouveau film.”

Un mariage artistique presque trop évident : l’esthétique british, le charisme brut de Liam, l’écriture mélodique et cinématographique de Noel, et une franchise qui représente le cool britannique depuis plus de 60 ans.

Alors, verra-t-on le prochain Bond démarrer sur une ballade épique signée Oasis, ou un riff massif à la Supersonic revisité pour les temps modernes ? Rien n’est confirmé pour l’instant, mais une chose est sûre : si l’information se vérifie, 2025 pourrait marquer le début d’une nouvelle ère pour Oasis, et un retour historique au sommet de la culture pop britannique.