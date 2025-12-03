Oasis, Liam Gallagher : « Je n’ai bu que pour la dernière date. J’aime être sobre »

Liam Gallagher avait lancé un défi à lui-même : arriver en pleine forme pour la tournée de réunion d’Oasis

La règle ? Zéro alcool.

Bon… sauf quand joue Manchester City, évidemment. Rocker un jour…

Mais Liam Gallgher ne s’en est jamais caché : déjà, lors d’une interview radio, il balançait une punchline dont lui seul a le secret :

« On me dit parfois : viens au pub pour boire une bière. Mais sérieux, quel sens ça a de se lever du canapé, s’habiller, sortir… juste pour une seule bière ? C’est cent, ou rien. »

En mars, dans les colonnes du Guardian, il avait déjà annoncé la couleur :

« Boire ne m’intéresse plus, je l’ai assez fait. Oasis m’a sauvé la vie, et ça compte énormément pour beaucoup de gens. Il est temps de remettre de l’ordre. Arrêter de boire, de fumer et tout le reste, c’est un sacrifice nécessaire. »

Et le pari, il l’a tenu.

Durant la tournée en Angleterre, aux États-Unis, au Japon, en Corée et en Amérique du Sud, Liam a dominé la scène avec sa présence, sa gueule et surtout une série de performances vocales impeccables.

À 53 ans, il a enchaîné 41 concerts en 145 jours, probablement comme jamais dans sa carrière.

Puis arrive le 23 novembre, Stade Morumbi, São Paulo, dernière date du marathon.

Et là, le Gallagher qu’on connaît refait surface :

« J’ai bu cinq bières, puis je suis allé dormir. Aucun problème », écrit-il sur ses réseaux.

Toujours cash.

Mais il ajoute aussitôt :

« Je suis de retour sur la bonne voie, libre des tentations. »

Pendant qu’Oasis s’offre « une pause pour réfléchir » avant de décider de son futur – et potentiellement d'un nouveau tour en 2026 – Liam, lui, semble avoir trouvé son nouveau moteur.

Et il le dit sans trembler :

« J’aime être sobre. »

Un rockeur qui choisit la clarté plutôt que la bouteille.

Et qui, visiblement, n’a rien perdu de l’attitude.