Julien Doré attaque Gojira à cause des ... baleines !

Alors celle-là on ne l'avait pas vu venir !

Le clash le plus improbable de la chanson française vient d’éclater… et tout ça part d’une baleine !

Alors que Gojira, mastodonte absolu du métal français, s’apprête à revenir en France pour un unique concert événement en 2026, le groupe se retrouve pris dans une petite tempête… déclenchée par Julien Doré.

Oui, oui : Julien Doré vs Gojira. Le crossover dont personne n’avait rêvé, mais que 2026 nous offre quand même.

Une histoire de baleines… volantes

Tout commence avec la nouvelle tournée du chanteur. Lors de son titre Nous, la production envoie au-dessus du public un lâcher de baleines volantes, moment féérique devenu signature du show.

Une idée originale, poétique, parfaitement dans l’univers décalé du chanteur.

Sauf que — surprise — Gojira adopte à son tour le concept pour illustrer son morceau culte Flying Whales. Un choix totalement logique pour le groupe, qui milite depuis toujours pour la cause environnementale et utilise la symbolique des cétacés depuis près de vingt ans.

Mais voilà… Julien Doré a un petit goût amer. Rien de bien méchant, mais assez pour dégainer une pique subtile sur Instagram.

La pique de Juju

En Story, le chanteur lâche une phrase qui sent bon l’ironie assumée :

« Prenez mes idées, j’en aurai d’autres »

Pas de clash sanglant, pas de drama XXL — juste la dérision habituelle de Juju, parfaitement dosée. Un clin d’œil piquant, mais bon enfant, qui a fait exploser les réactions des fans sur les réseaux.

Entre humour et métal, un choc des mondes

Difficile d’imaginer deux univers plus éloignés que la pop lumineuse de Julien Doré et le métal progressif de Gojira.

Et pourtant, ce drôle d’échange montre que même les artistes les plus différents peuvent se retrouver… autour d’une baleine volante.

Dans un monde où les clashs sont souvent agressifs ou gratuits, ça fait du bien d’en voir un qui flotte plutôt… au-dessus de nos têtes.