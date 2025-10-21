Gojira sera en France pour un seul concert !

Nos metalleux préférés seront au Heavy Week-End à Nancy !

Cocorico ! On peut se vanter que le groupe de métal du moment est français ! Et oui, s’il y a bien un groupe qui commence à faire son petit trou à l’international, c’est bien Gojira. Le quatuor originaire de Bayonne a même assuré la première partie de Metallica, rien que ça !

Et ce n’est pas tout : Gojira a également eu l’honneur de performer lors de l’ultime concert de Black Sabbath au début de l’été, quelques semaines avant la mort d’Ozzy Osbourne. Une consécration pour le groupe, qui prépare en parallèle un nouvel album très attendu par les fans.

Mais jusqu’ici, une frustration persistait chez le public français : aucune date en France n’avait été annoncée pour la fin d’année 2025 ni pour 2026. Qu’ils se rassurent, leur vœu vient d’être exaucé !

Le 6 juin 2026, Gojira sera en tête d’affiche du Heavy Week-End au Nancy Open-Air ! Un événement à ne pas manquer pour tous les fans de métal, qui se tiendra du 5 au 7 juin 2026. Et le festival ne s’arrête pas là : deux autres groupes phares de la scène internationale, Sabaton et Electric Callboy, seront également de la partie.

Les pass 3 jours sont dès maintenant disponibles sur heavyweekend.live et nancyopenair.com. Les billets à la journée seront mis en vente dans les prochains mois, comme lors des éditions précédentes.

Un seul conseil : préparez vos oreilles, car le Heavy Week-End 2026 promet d’être l’événement métal de l’année !