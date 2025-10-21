Guns N' Roses : Axl Rose pète un cable sur son batteur et lui jette son micro !

L'ambiance ne serait pas au beau fixe durant la tournée sud-américaine...

Lors de la deuxième date de la tournée au stade Huracán de Buenos Aires le 18 octobre, Axl Rose a offert un spectacle… mais pas celui que les fans espéraient. En plein milieu de « Welcome To The Jungle », le premier morceau du concert, le légendaire frontman de Guns N’ Roses a perdu son sang-froid, jetant son micro sur la batterie du nouveau batteur Isaac Carpenter, avant de quitter la scène quelques instants plus tard.

Le geste, immortalisé dans plusieurs vidéos partagées en ligne, montre Rose terminant le refrain, balançant le micro sur la batterie, retirant sa veste en cuir puis fuyant la scène sous le regard médusé du public argentin. À un autre moment du show, le chanteur est même filmé grimpant sur la batterie et frappant la grosse caisse avec rage.

« Alors, je vais essayer d’improviser », a déclaré Axl dans l’une des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux, sans donner plus d’explications sur son comportement explosif.

Pour l’instant, impossible de savoir si cette crise de colère était dirigée contre le nouveau batteur ou liée à des problèmes techniques sur scène. Isaac Carpenter, ancien membre de Loaded (le groupe parallèle de Duff McKagan) et collaborateur de Chris Cornell, a officiellement rejoint Guns N’ Roses en mars dernier, prenant la relève de Frank Ferrer, batteur du groupe depuis 2006.

Malgré l’incident, la tournée sud-américaine du groupe se poursuit comme prévu, mais l’épisode a semé le doute parmi les fans quant à l’atmosphère interne au sein du groupe. Un coup de chaud passager ou les prémices d’un nouveau drame rock’n’roll à la manière des années 90 ? Avec Axl Rose, impossible de prédire la suite.