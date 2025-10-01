Guns N' Roses : Axl Rose sort son livre graphique où il est le héros !

Venez découvrir "Appetite for Destruction"

Axl Rose ne fait jamais les choses à moitié. Après avoir conquis les plus grandes scènes du monde avec Guns N’ Roses, le chanteur se réinvente dans un tout nouveau projet explosif : une bande dessinée inspirée de sa légende. En collaboration avec Sumerian Comics, il dévoile "Axl Rose : Appetite for Destruction", une série qui promet un voyage aussi déjanté que mythique.

Une aventure entre fantasy noire, rock et cyberpunk

Décrit par Nathan Yocum, fondateur de Sumerian Comics, comme « à la fois fantasy noire, hymne rock et prophétie cyberpunk », ce roman graphique place Axl Rose au cœur d’un univers dystopique où la rébellion devient une question de survie.

L’histoire prend vie dans Paradise City, une métropole futuriste où humains et robots cohabitent dans un équilibre fragile. Axl, mi-humain mi-robot, y incarne un paria que la musique et l’amour pour une chanteuse ont sauvé du chaos. Mais tout bascule lorsqu’elle disparaît mystérieusement. Selon le synopsis officiel :

« Lorsqu'elle disparaît mystérieusement, sa quête de réponses le mène à une conspiration qui pourrait décider de l’avenir de l’humanité. »

Une intrigue taillée pour le mythe Axl Rose : mélange de rage, de passion et de lutte contre un monde en ruine.

Sumerian Comics, les rois du rock en BD

Ce n’est pas une première pour Sumerian Comics, qui a déjà exploré l’univers de groupes cultes comme The Offspring et Sleep Token. Avec cette nouvelle création, l’éditeur franchit un cap : transformer une icône du rock en héros de science-fiction. Un pari audacieux, mais parfaitement aligné avec l’esprit rebelle de Guns N’ Roses.

Un retour sur scène en parallèle

Pendant que le monde découvre les premières images de "Axl Rose : Appetite for Destruction", le groupe reprend la route avec une tournée sud-américaine de quatorze dates. Au programme : Costa Rica, San Salvador, Colombie, Chili, Argentine, Brésil, Pérou et Mexique. Un retour aux sources pour une formation qui n’a jamais cessé de faire vibrer les foules.

Une légende qui s’écrit à l’encre et à la guitare

Avec ce projet, Axl Rose prouve une fois de plus qu’il est bien plus qu’un chanteur : un créateur d’univers, un visionnaire prêt à repousser les limites du rock. "Appetite for Destruction" n’est plus seulement un album mythique, c’est désormais une épopée graphique, où la fureur des guitares laisse place à la fureur du destin.