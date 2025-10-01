L'ex-femme d'Elvis, Priscilla Presley, démonte Michael Jackson : "Il n’épousait pas Lisa Marie, mais la dynastie Presley"

L’ex-femme d’Elvis Presley s’est récemment exprimée au sujet du mariage entre sa fille Lisa Marie et Michael Jackson. Priscilla Presley-Beaulieu n’a pas mâché ses mots, estimant que le "Roi de la pop" était intéressé.

Récemment, Priscilla Presley est revenue sur une union qu’elle n’a jamais approuvée : celle de sa fille, Lisa Marie Presley et Michael Jackson entre 1994 et 1996. Pour elle, cette relation ressemblait davantage à une mise en scène médiatique qu’à une véritable histoire d’amour. L'ex femme d'Elvis a déclaré "ne jamais avoir senti" son ex gendre, évoquant un artiste manipulateur, intéressé par l’image que lui procurait cette relation. Une pensée, que la femme de 80 ans avait déjà partagée lors de précédentes interviews.

La mère de Lisa Marie a insisté sur le malaise qu’elle a toujours ressenti face au "Roi de la pop". Selon elle, il cherchait surtout à s’afficher auprès de Lisa Marie pour redorer son image, dans une période où le chanteur était accusé d'abus sexuels. "Il voulait passer du temps avec elle, alerter la presse", confie-t-elle, laissant planer le doute sur les véritables intentions de la star. Priscilla admet ne jamais avoir noué de véritable lien avec Michael Jackson, qu’elle jugeait "froid et distant", un constat qu’elle déplore aujourd’hui.

Des propos qui résonnent avec les confidences contenues dans ses mémoires, attendus le 2 octobre. Dans ce livre, Priscilla Presley présente un avis bien tranché concernant les raisons qui ont poussé Michael Jackson à épouser sa fille: "Je savais au plus profond de moi que Michael n’épousait pas Lisa Marie, mais la dynastie Presley".

Un constat amer, renforcé par le décès de sa fille en 2023, qui donne un poids supplémentaire à ces déclarations. Avec toutes ces déclarations, l'ex-femme d'Elvis confirme une chose : elle n’a jamais cru au mariage entre le King of Pop et l’héritière du King.