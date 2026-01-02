Nouvelle bande annonce du biopic Michael : Michael Jackson revient sur grand écran le 24 avril 2026

Le nouveau trailer du film Michael, consacré à la vie du "King of Pop", donne un premier aperçu fort et confirme une sortie mondiale prévue pour le 24 avril 2026.

Après des mois d’attente, les équipes du biopic Michael ont enfin dévoilé un trailer complet qui offre un premier regard sur cette adaptation cinématographique très attendue du destin de Michael Jackson. Le film, réalisé par Antoine Fuqua et produit par Graham King, met en scène Jaafar Jackson, neveu du chanteur, dans le rôle principal.

La bande annonce illustre des moments déterminants de la carrière de Michael Jackson, depuis ses débuts avec The Jackson 5 jusqu’à ses performances emblématiques en solo. On y voit des extraits qui évoquent sa transformation artistique, avec des séquences de studio et des pas de danse qui rappellent clairement l’impact culturel du "King of Pop".

Ce nouveau trailer confirme que le film sera projeté en salles le 24 avril 2026, après plusieurs reports depuis sa première annonce. Cette date de sortie mondiale a été relayée par les distributeurs et les studios responsables du projet, marquant un tournant important dans la promotion du biopic.

Avec le buzz autour de cette bande annonce et l’engouement déjà palpable parmi les fans, Michael s’annonce comme l’un des films musicaux les plus suivis de l’année à venir, promettant de revisiter la vie et l’œuvre de l’un des artistes les plus influents de l’histoire de la pop.