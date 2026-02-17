Chuck D monte au créneau sur les propos contreversés de Gene Simmons sur le hip-hop au Rock and Roll Hall of Fame !

Le rappeur et producteur de musique envoie une petite pique au bassiste de Kiss.

La polémique enfle. Après les déclarations fracassantes de Gene Simmons, le bassiste de KISS, contre l’intronisation des artistes hip-hop au Rock and Roll Hall of Fame, c’est désormais Chuck D qui entre dans l’arène. La figure emblématique de Public Enemy a rapidement répondu via TMZ, relançant un débat vieux comme le rock : qu’est-ce que le rock’n’roll au juste ?

Pour rappel, Gene Simmons avait vivement critiqué la présence du rap au sein de l’institution, estimant que le hip-hop n’avait « pas sa place » dans un temple dédié au rock. Il avait notamment comparé l’absence d’Iron Maiden à l’intronisation de Grandmaster Flash, tout en rappelant une discussion animée avec Ice Cube. Selon lui, le rap serait avant tout un art verbal, davantage lié au spoken word qu’à la mélodie ou à la structure musicale traditionnelle.

Mais Chuck D ne l’entend pas de cette oreille.

"Tout ce qui n'est pas du rock, quand le rock'n'roll s'est divisé dans les années 60, c'est le roll", a-t-il expliqué. "La soul, le reggae, le hip-hop, qui est de la musique rap. Le hip-hop est une culture, il incarne la vue, le son, l'histoire et le style."

En remettant l’accent sur le mot "roll", le rappeur défend une vision plus large et culturelle du rock’n’roll, loin d’une simple étiquette sonore. Pour lui, le Rock and Roll Hall of Fame ne célèbre pas uniquement des riffs saturés et des solos incendiaires, mais une dynamique artistique et sociale qui traverse les genres.

Et Chuck D ne s’est pas arrêté là. Dans une pique particulièrement acerbe, il a directement visé le groupe de Gene Simmons : "KISS sont des dieux du rock, mais ils n'ont pas beaucoup de roll en eux." Une phrase qui sonne comme un uppercut dans ce clash à distance entre deux monuments de la musique américaine.

Le débat prend d’autant plus de relief que Public Enemy a été intronisé au Rock and Roll Hall of Fame en 2013, devenant le quatrième groupe hip-hop à recevoir cet honneur. KISS, de son côté, a rejoint l’institution en 2014, non sans controverses.

Au fond, cette confrontation dépasse les egos. Elle pose une question essentielle : le rock’n’roll est-il un genre musical strictement défini, ou une culture en perpétuelle mutation ? Entre purisme et ouverture, le Rock and Roll Hall of Fame continue d’alimenter les passions — et visiblement, le dialogue entre guitares saturées et beats percutants est loin d’être terminé.