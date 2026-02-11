Kiss : Gene Simmons pousse un coup de gueule contre le Rock and Roll Hall of Fame pour avoir introduit les rappeurs !

La légende de Kiss ajoute : « Je ne viens pas du ghetto »

Le légendaire bassiste de KISS, Gene Simmons, âgé de 75 ans, a récemment exprimé son mécontentement envers le Rock & Roll Hall of Fame pour avoir intronisé des artistes rap et hip-hop. Ses critiques ont été relayées lors d’un épisode du podcast Legends N Leaders, où Simmons n’a pas mâché ses mots.

« Le fait, par exemple, qu’Iron Maiden ne soit pas au Rock & Roll Hall of Fame, alors qu’ils remplissent des stades, contrairement à Grandmaster Flash, c’est… », a déclaré Simmons à 37 minutes et 50 secondes de l’épisode. « Ice Cube et moi avons eu une discussion animée à ce sujet ; c’est un type brillant et je respecte son parcours. Ce n’est pas ma musique. Je ne viens pas des quartiers défavorisés. Ce n’est pas mon style. »

Il a poursuivi : « Je l’ai écrit à maintes reprises : le hip-hop n’a pas sa place au Rock & Roll Hall of Fame, pas plus que l’opéra ou les orchestres symphoniques. Comment se fait-il que le Philharmonique de New York n’y soit pas intronisé ? Parce que ça s’appelle le Rock & Roll Hall of Fame. »

Ice Cube aurait répliqué que ce prix récompense les artistes dont la musique est dans « l’esprit du rock ». Simmons a alors lancé : « Je veux juste savoir quand Led Zeppelin sera intronisé au Panthéon du hip-hop. ‘Oh, vous ne pouvez pas faire ça.’ ‘Ah bon ?’ »

Le bassiste de KISS a ensuite décrit le rap comme étant principalement verbal. « La musique a des étiquettes parce qu’elles décrivent une approche. Globalement, le rap et le hip-hop sont un art du spoken word. On y ajoute des rythmes et quelqu’un improvise une phrase musicale, mais ça reste verbal », a-t-il expliqué. « Il y a bien quelques mélodies, mais dans l’ensemble, c’est un art du texte : des rimes, etc. Et je sais qu’Eminem rappe vite. Je lui souhaite plus de succès. Franchement, je m’en fiche. Ça ne me parle pas. Avec le génie de pouvoir combiner mots et musique et les arranger, c’est beaucoup plus complexe. »

Ces propos ne sont pas nouveaux. En 2016, Simmons avait déjà déclaré à Rolling Stone qu’il « attendait avec impatience la mort du rap ». « J’ai hâte que la musique revienne aux paroles et à la mélodie, au lieu de se contenter de parler. Une chanson, pour moi, c’est par définition des paroles et une mélodie… ou juste une mélodie », avait-il affirmé. « Le rap va mourir. L’année prochaine, dans dix ans, à un moment donné, et puis quelque chose d’autre apparaîtra. Et c’est très bien comme ça. »

Concernant son appréciation du genre, Simmons avait précisé : « Je n’ai pas le bagage culturel nécessaire pour comprendre le monde des gangsters. Bien sûr, ce n’est pas l’essentiel, mais c’est de là que ça vient. C’est l’essence même du genre. Ça vient de la rue. »

Avec ses déclarations, Gene Simmons continue de défendre une vision très traditionnelle du rock, suscitant des réactions mitigées dans le monde de la musique.