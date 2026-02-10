Iggy Pop et Anna Calvi unissent leurs voix sur "God’s Lonely Man"

Anna Calvi dévoile "God’s Lonely Man", un nouveau titre intense en duo avec Iggy Pop. Le morceau ouvre son EP "Is This All There Is?", attendu le 20 mars.

Avec "God’s Lonely Man", Anna Calvi frappe fort. La chanteuse britannique s’entoure d’Iggy Pop, figure légendaire du rock, qui incarne parfaitement la voix de ce monologue intérieur destructeur au cœur du morceau. Porté par des guitares puissantes et une rythmique pressante, le titre explore la solitude et le combat intérieur. Iggy Pop prête sa voix grave à une narration brute et sans filtre. "Il est déstabilisant, brut et honnête, une force unique. Sa présence était parfaite pour la narration de cette chanson" confie Calvi. Leur rencontre fonctionne immédiatement, tant sur le plan musical qu’émotionnel.

La vidéo qui accompagne le single mise sur la simplicité et l’intensité. Filmés ensemble, Anna Calvi et Iggy Pop dégagent une vraie connexion. Peu d’artifices, mais une synergie flagrante. Réalisé à Miami, le clip souligne la dimension intime du morceau. Une mise en images sobre, au service de l’émotion et du message.

"God’s Lonely Man" ouvre l’EP "Is This All There Is?", premier chapitre d’une trilogie. Sur ce disque, Anna Calvi s’entoure aussi de Laurie Anderson et Matt Berninger. Influencée par son travail pour "Peaky Blinders", elle développe une écriture plus cinématographique : "J’aime créer du cinéma à travers le son pur. Plus j’explore, plus je deviens curieuse. Je veux voir jusqu’où je peux aller, et je me demande toujours : c’est tout ?" Fidèle à son univers, Calvi continue de tracer sa route hors des sentiers battus. Un projet fort, personnel, et résolument rock.