Iggy Pop : 5 anecdotes culte sur la rock star !

Retour sur 5 anecdotes cultissimes qui prouvent que l’Iguane est une espèce à part !

Aujourd'hui, Iggy Pop souffle ses 78 bougies. Et pourtant, le parrain du punk semble toujours plus vivant que jamais. Avec son torse nu devenu légendaire, ses hurlements primaux et sa dégaine de bête sauvage, il a marqué l’histoire du rock à coups de riffs rageurs et de performances démentes. Pour célébrer ce survivant, retour sur 5 anecdotes cultissimes qui prouvent que l’Iguane est une espèce à part.

1. Il a inventé le stage diving… en 1970

Avant que le stage diving ne devienne un rite dans les concerts punk et metal, Iggy Pop l’a tenté le premier, au Cincinnati Pop Festival en 1970. Porté par l’énergie animale de "TV Eye", il se jette dans la foule — au sens littéral. Sauf qu’à l’époque, personne ne savait qu’il fallait le rattraper. Résultat ? Iggy s’écrase comme une crêpe. Mais le geste est devenu culte, ouvrant la voie à des générations de rockeurs kamikazes.

2. David Bowie l’a sauvé… plusieurs fois

Sans David Bowie, Iggy Pop ne serait peut-être plus là pour fêter ses 78 ans. Dans les années 70, complètement cramé par l’héroïne et les excès, Iggy est au bord du gouffre. Bowie, fan absolu, le prend sous son aile. Il l’aide à se désintoxiquer, l’embarque à Berlin, produit ses albums solo (The Idiot, Lust for Life), et lui redonne une carrière. Fraternité rock à l’état pur.

3. Il s’est fait recoudre sur scène… sans anesthésie

Iggy ne fait jamais semblant. À un concert des Stooges dans les 70s, il se blesse gravement à la poitrine en se tailladant avec des tessons de bouteille (classique pour lui). Mais au lieu de quitter la scène, il demande à un médecin présent dans le public de le recoudre en direct, entre deux chansons. Sans anesthésie, évidemment. L’Iguane ne ressent pas la douleur. Il l’avale.

4. Il a posé nu pour une école d’art

Avant de devenir l’icône punk que l’on connaît, Iggy Pop était batteur et étudiant. À cette époque, il n’hésite pas à poser nu pour les élèves de l’université du Michigan, dans des cours de dessin de nu artistique. En 2016, l’artiste britannique Jeremy Deller revisite cette anecdote et fait poser Iggy nu pour 21 artistes dans un atelier à Brooklyn. Résultat : une expo entière consacrée à l’anatomie d’une légende vivante.

5. Il a refusé d’entrer au Rock & Roll Hall of Fame… à une condition

Quand on propose à Iggy Pop d’entrer au très select Rock & Roll Hall of Fame, il répond par une question :

« Est-ce que les Stooges y sont aussi ? »

À l’époque, le groupe n’y figure pas encore. Iggy décline donc l’honneur par fidélité à ses frères d’armes. C’est seulement en 2010, après des années de snob, que les Stooges sont enfin intronisés. Iggy accepte alors, avec la classe d’un vrai leader.

Entre albums solo, collaborations avec des pointures comme Josh Homme ou les français de Nouvelle Vague, lectures poétiques et voix-off dans des films, Iggy Pop ne s’arrête jamais. À 78 ans, il continue de hurler, danser, déclamer, exister avec une intensité brute. Le rock n’a peut-être plus la même gueule, mais l’Iguane, lui, reste inimitable.