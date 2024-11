Iggy Pop annonce un album live pour 2025 !

Le chanteur a enregistré lors du "Live At Montreux Jazz Festival 2023"

Iggy Pop est de retour !

Grande nouvelle pour les fans du légendaire Iggy Pop : le rockeur américain a récemment fait une annonce fracassante ! Après avoir dévoilé il y a quelques jours une version live explosive de son morceau "Five Foot One", enregistrée lors du Montreux Jazz Festival 2023, Iggy Pop a révélé que cette performance allait faire l'objet d'un album live complet. Ce concert mémorable, donné en juillet 2023 à l'Auditorium Stravinski en Suisse, rassemblera pas moins de 18 titres puissants et sortira officiellement le 24 janvier 2025.

Sur son compte Instagram, l’icône punk a précisé que cet album live sera disponible sous plusieurs formats, pour le plus grand plaisir des collectionneurs. Les fans auront le choix entre des coffrets Blu-ray, vinyles, et bien sûr une version numérique, pour plonger ou replonger dans l’ambiance survoltée de ce concert.

Ce spectacle exceptionnel a réuni Iggy Pop et une formation de sept musiciens, et d’après ce qu'on a pu apercevoir dans le dernier clip, le chanteur de 76 ans est loin d’avoir perdu de son énergie et de son charisme scénique. Fidèle à lui-même, il incarne avec fougue et intensité son répertoire, alternant les classiques et les morceaux plus récents.

Tracklist complète de l'album live :

‘Rune’ (Blu-ray et téléchargement vidéo uniquement) ‘Five Foot One’ ‘T.V. Eye’ ‘Modern Day Ripoff’ ‘Raw Power’ ‘Gimme Danger’ ‘The Passenger’ ‘Lust For Life’ ‘Endless Sea’ ‘Death Trip’ ‘Sick Of You’ ‘I Wanna Be Your Dog’ ‘Search And Destroy’ ‘Mass Production’ ‘Nightclubbing’ ‘Down On The Street’ ‘Loose’ ‘Frenzy’

L'album s'annonce comme un véritable cadeau pour les amateurs de rock et les fans d'Iggy Pop, célébrant son énergie brute et son talent indémodable.