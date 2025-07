Oasis : Après 16 ans d'absence, le groupe signe son retour à Cardiff pour un concert plein de nostalgie !

Le rêve devient enfin une réalité !

C’est un moment historique que les fans d’Oasis n’osaient plus espérer. Vendredi 4 juillet, sur la pelouse du Principality Stadium de Cardiff, Liam et Noel Gallagher ont enfin recollé les morceaux. 16 ans après une séparation brutale marquée par une énième bagarre en coulisses et l’annulation d’un concert à Paris en 2009, les frères terribles de Manchester ont renoué avec la scène… sans s’adresser un mot, mais avec une intensité rare.

L’attente a été longue, ponctuée de mois d’annonces, de répétitions, de révélations piquantes sur Twitter de la part de Liam, et de nombreuses rumeurs sur la setlist. Mais le verdict est tombé, en live, devant 74 000 fans déchaînés : c’était un concert d’anthologie.

"16 ans ont passé depuis la séparation, mais Oasis est revenu comme si le temps ne s’était jamais écoulé", écrit The Telegraph.

"C’était des retrouvailles entre un public et son groupe préféré, entre la Grande-Bretagne et le rock and roll", selon son chroniqueur Neil McCormick.

Pour Mark Savage, journaliste de la BBC présent sur place, le retour est au-delà des attentes :

"C’est un groupe à son meilleur depuis les années 1990, avec un appétit et une passion qui manquaient à ses derniers concerts de 2009. Même si les frères ne se sont pas adressé la parole sur scène, le simple fait de les entendre à nouveau en harmonie, après toute cette animosité, était une source d’émotion immense."

Le magazine Rolling Stone ne mâche pas ses mots :

"L’une des meilleures soirées de l’histoire."

Pas de doute, Oasis signe un retour triomphal avec cette première date de tournée, qui en comptera 40 à travers le monde. Un show taillé dans la nostalgie, transcendé par une alchimie musicale intacte, malgré les rancunes personnelles.

Les fans en rêvaient, les Gallagher l’ont fait. Et la planète rock n’a jamais été aussi vivante.