Les Beatles : 6 juillet 1957, le jour où Lennon rencontra McCartney et changea l'histoire du rock

C'était un après-midi d'été à Liverpool. Personne ne se doutait que ce jour-là allait changer à jamais le visage de la musique.

Le 6 juillet 1957, lors d’un concert organisé par l’église St Peter à Woolton, un adolescent nommé Paul McCartney fut présenté à John Lennon, respectivement âgés de 15 et 16 ans, par leur ami commun Ivan Vaughan. John était alors le leader d’un petit groupe local, "The Quarrymen", qu’il avait fondé près d’un an auparavant et qui venait tout juste de se produire lors de l’événement. Après leur prestation, McCartney, curieux de montrer ce qu’il savait faire, interpréta "Twenty Flight Rock" d’Eddie Cochran. Lennon, impressionné par sa maîtrise de l’instrument et sa capacité à reproduire les paroles d’un trait, l’invita à rejoindre le groupe. Ce moment, anodin en apparence, marque le début d'une des plus grandes collaborations musicales du XXème siècle et de l'histoire de la musique. Deux adolescents unis par l'amour du rock’n’roll, prêts à révolutionner le genre. Ce jour-là à Liverpool, les Beatles venaient de naître, sans encore le savoir.

Ensemble, Lennon et McCartney formeront le noyau créatif des Beatles, un groupe qui allait bientôt rentrer dans la légende. Quelques mois après avoir rejoint "The Quarrymen", Paul invita un ami particulièrement doué, George Harrison, à les rejoindre. Malgré quelques doutes de John concernant son âge, le talent de George l’emporta et il intègrera le groupe en mars 1958.

Après le départ des autres amis de lycée de John Lennon en janvier 1959, le groupe ne compte plus que trois membres. Après les passages de Pete Best et Stuart Sutcliffe, le dernier membre du quatuor légendaire, Ringo Starr, rejoint les Beatles en août 1962. Après plusieurs remplacements temporaires de Pete Best lors des tournées à Hambourg. Brian Epstein, leur manager, pousse pour son recrutement, convaincu que Ringo est le meilleur choix pour le groupe. George Martin, le producteur du groupe, partage cet avis avant leur premier enregistrement officiel. Avec Ringo, la formation définitive des Beatles est enfin complète.

Près de 70 ans plus tard, la rencontre du 6 juillet 1957 continue de fasciner et d’inspirer. Elle nous rappelle que parfois, une simple poignée de main peut changer beaucoup de choses. Si le rock est ce qu’il est aujourd’hui, c’est en grande partie grâce à cette rencontre qui semblait anodine. L'héritage des Beatles résonne encore aujourd'hui dans la musique, la culture et le cœur des fans du monde entier.