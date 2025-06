Le talent en héritage : 3 fils des Beatles s'unissent pour un tout premier son en commun !

Un morceau inédit, signé Mantra of the Cosmos

Quand on a pour papa John Lennon, Paul McCartney ou encore Ringo Starr, il fallait forcément s'attendre à ce que leur progéniture ait envie de se lancer à leur tour pour la musique. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour Zak Starkey, fils de Ringo Starr, qui a crée en 2023 son propre groupe : Mantra of the Cosmos. Pour ça, il a voulu s'entourer des meilleurs, choisissant des artistes issus de groupes reconnus aux quatre coins du globe.

Aux commandes de ce groupe ? Andy Bell, l'ancien bassiste d'Oasis, qui fait son grand retour sur scène en juillet prochain, mais aussi le chanteur Shaun Ryder et le danseur et percussionniste Mark "Bez" Berry, tous les deux membres des Happy Mondays. Le groupe s'est d'ailleurs fait remarquer en mars dernier pour leur collaboration avec Noel Gallagher sur le son "Domino Bones (Gets Dangerous)"

Mais surprise : deux autres musiciens se sont rajouté à l'équation à l'occasion de la sortie du tout dernier single de Mantra of the Cosmos, intitulé "Rip-Off". Il s'agit de Sean Ono Lennon, fils de John Lennon et Yoko Ono, et James McCartney, fils de Paul McCartney. Sur son compte Instagram, Zak Starkey a partagé une série d'images avec les membres du groupe, mais aussi des vidéos des Beatles, soulignant que si le lien paraît évident, ce titre n'a rien à voir avec le passé :