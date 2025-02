Paul McCartney : bientôt un livre sur son propre groupe, les Wings

L'Ex-Beatles a envie de se livrer sur son aventure avec les Wings, groupe qu'il a lui-même créé.

Paul McCartney a connu une sacrée carrière d'artiste, lui qui est évidemment un des membres les plus connus des Beatles, soit le groupe le plus célèbre de l'histoire de la musique dans le monde. Mais cette aventure avec les Beatles fait parfois oublier qu'il a également connu d'autres horizons. Notamment via le groupe Wings, qui a été créé en 1971, avant d'être dissous au tout début des années 80. Un groupe créé par McCartney lui-même, sur lequel il a décidé de sortir un livre, à paraître prochainement.

Plusieurs informations ont été dévoilées à propos de ce livre de Paul McCartney qui est en préparation. On sait notamment que le livre sortira le 4 novembre 2025, et qu'il s'appellera "Wings : The Story of a Band On The Run". L'ouvrage devrait donc aborder le parcours des Wings, depuis sa création avec Linda McCartney et Denny Laine, jusqu'à sa dissolution en 1981. Un livre qui s'annonce assez joyeux puisqu'il est annoncé comme étant une "célébration électrisante des chansons, des collaborations et des performances qui ont marqué la fin du XXe siècle" par le communiqué de presse.

La création du livre s'est principalement reposée sur des heures et des heures d'interviews de Paul McCartney, et comportera quelques anecdotes assez folles, qu'elles soient musicales (la création de certains tubes des Wings), ou parlant d'aventure, comme la fois où les Wings se sont fait agresser au Nigeria.

Un cadeau qui devrait donc sortir pile poil pour la fin d'année, et terminer sous de nombreux sapins des fans de rock !