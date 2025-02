L'hommage bouleversant de Paul McCartney à Marianne Faithfull : "Son ami pour la vie"

Une artiste qui aura marqué, par son énergie solaire et sa voix rocailleuse, de nombreux rockeurs...

Marianne Faithfull s'en est allée : le monde du rock lui rend hommage

Elle était la muse, l'inspiration de bien nombre de rockeurs. Connue pour sa chanson "As Tears Go By", la chanteuse britannique Marianne Faithfull est décédée ce lundi 30 janvier à l'âge de 78 ans, après des années à se battre contre différents problèmes de santé. Une nouvelle, qui a beaucoup attristé le monde du rock, à commencer par Mick Jagger, chanteur emblématique avec qui la musicienne a vécu une tumultueuse histoire d'amour. Égérie des Rolling Stones, Marianne Faithfull a toujours eu une place particulière dans le cœur de Jagger, comme il l'expliquait dans un message posté sur ses réseaux sociaux.

"C’est avec une grande tristesse que j’ai appris le décès de Marianne Faithfull. Elle a fait partie de ma vie pendant si longtemps. C’était une amie merveilleuse, une chanteuse magnifique et une grande actrice. Nous nous souviendrons toujours d’elle" - Mick Jagger

Paul McCartney, très ému par le décès de Marianne Faithfull un tendre message pour saluer la mémoire de celle qui était devenue son amie au fur et à mesure du temps. Un autre artiste emblématique de la scène rock a tenu à rendre hommage à la chanteuse : Paul McCartney . Très attristé, le musicien a publiéde celle qui était devenue son amie au fur et à mesure du temps.