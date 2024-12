Ce Jour où : des lettres d'amour de Mick Jagger se vendent à prix d'or

Une relation épistolaire enflammée qui vaut de l'or !

Mick Jagger, le roi de la séduction et des lettres d'amour

On le sait : être musicien peut être un véritable atout en matière de séduction. Mais imaginez un peu si on transpose la situation à un artiste de renommée internationale, membre d'un des plus grands groupes de rock de tous les temps ? Aujourd'hui âgé de 81 ans, Mick Jagger est connu non seulement pour avoir performé sur toutes les plus grandes scènes du monde aux côtés des Rolling Stones, mais aussi pour son amour des femmes.

Parmi elles, on retrouve Marsha Hunt, une chanteuse et comédienne afro-américaine qui a connu la gloire grâce à son rôle de Dionne dans la comédie musicale Hair. Si les deux tourtereaux ont vécu une idylle aussi passionnelle qu'éphémère durant l'été 1969, leur histoire d'amour continue à vivre à travers deux symboles : une fille, Karis, née le 4 novembre 1970 et fruit de leur amour, mais aussi de nombreux lettres enflammées, dont Marsha Hunt a décidé de se séparer en 2012 dans une vente aux enchères.

Mick Jagger romantique, une autre image du célèbre rockeur

Organisée par Sotheby's, à Londres, la vente aux enchères a eu lieu le 12 décembre 2012. Au total, une dizaine de lettres ont été vendues pour la somme de 231 800€. Mais ce n'est pas seulement pour l'argent que Marsha Hunt a voulu vendre ses courriers. Si la chanteuse, âgée de 78 ans aujourd'hui, avait besoin de fonds pour restaurer sa maison, elle a surtout voulu apporter le témoignage d'une époque, comme elle l'expliquait à la presse à l'époque

"Le temps qui passe a donné à ces lettres une place dans notre histoire culturelle. (...)1969 a marqué le début de la fin d'une période révolutionnaire cruciale fortement influencée par des artistes comme les Beatles, les Rolling Stones, James Brown et Bob Dylan (...) Leurs réflexions ne devraient pas seulement être la propriété de leurs familles mais aussi du grand public, afin de révéler qui étaient vraiment ces artistes influents" - Marsha Hunt

Une façon de redécouvrir, au travers de la plume d'un homme amoureux, une autre facette de Mick Jagger, "très différente de son personnage public : passionné mais indépendant, lyrique mais avec un sens aigu de l'ironie" comme l'explique Gabriel Heaton, spécialiste des livres chez Sotheby's.