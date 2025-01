Les Rolling Stones bientôt en tournée en Europe ?!

On pourrait avoir droit aux premiers concerts des Stones en Europe depuis 3 ans.

Les Rolling Stones sont éternels ! C'est en tout cas l'impression qu'on peut avoir en regardant les chiffres du groupe en 2024, qui a réalisé un peu moins d'une vingtaine de concerts dans le cadre de leur tournée, ce qui leur a rapporté la modeste somme de... 235 millions d'euros ! On peut dire que les fans sont toujours au rendez-vous, 60 ans après la création du groupe. Et cet engouement est loin d'être terminé, car d'après le Daily Mail, les Stones pourraient faire leur retour en Europe avec une grande tournée dès 2025 !

Un retour en Europe très attendu

C'est donc le média anglais Daily Mail qui a lâché ce qui pourrait bien être la bombe de ce mois de janvier 2025 : les Rolling Stones devraient être de retour en Europe à l'occasion d'une grande tournée. Une tournée pendant laquelle 4 dates seraient prévues à Londres, et quelques autres au Royaume-Uni. Pas d'informations supplémentaires sur les lieux, mais on imagine mal les Stones partir en tournée en Europe sans passer par la France, au moins à Paris.

Selon la source du Daily Mail, les concerts devraient normalement être annoncés dans les prochaines semaines.

Ils planifient ça depuis des mois et ont hâte d’être de retour sur les routes pour faire ce qu’ils font de mieux, mettre le feu. Tous les trois se sentent tellement vivants lorsqu’ils sont devant un stade rempli de fans. Ils veulent montrer à tout le monde qu’ils n’ont pas perdu la main. Cela va être incroyable.

Il est vrai qu'on n'a pas eu la chance de voir les Rolling Stones sur scène en Europe, depuis la sortie de leur tout dernier album en date, "Hackney Diamonds", qui a été plutôt bien reçu par le public. On vous tient évidemment au courant dès qu'on a plus d'informations, mais si vous êtes fans des Stones, on vous conseille de mettre un peu d'argent de côté dès maintenant, car le prix des places risque de ne pas être donné !