Rolling Stones : Bill Weyman se lâche sur Keith Richards et Mick Jagger

L'ancien bassiste des Rolling Stones, Bill Wyman, a décidé de briser le silence et de faire de grandes révélations sur son départ du groupe légendaire. Alors que les Rolling Stones continuent de remplir les stades et de marquer l’histoire du rock avec une carrière longue comme le bras, l’ex-bassiste a partagé les raisons qui l’ont poussé à quitter le navire en 1993.

Dans une interview accordée à Classic Rock, Bill Wyman a dévoilé l’une des raisons principales de son départ : les inégalités financières au sein du groupe.

"Mick et Keith étaient totalement riches , mais moi, Charlie et Ronnie peinions à joindre les deux bouts," explique-t-il. "Ronnie a même commencé à faire de l’art pour nourrir sa famille."

Cette situation de déséquilibre, ajoutée à la fameuse querelle récurrente entre Mick Jagger et Keith Richards, n’a fait que renforcer son envie de tourner la page.

Lorsque Bill Wyman a pris la décision de quitter le groupe, les réactions n’ont pas été des plus amicales.

"J’étais tellement heureux de partir à la fin. Ce qu’ils n’ont absolument pas aimé et ont refusé d’accepter," se souvient-il. "Quand ils planifiaient l’année à venir, je leur disais : ‘Il n’y a pas de raison que je discute de ça, car je pars.’ Ils me répondaient : ‘Tu ne pars pas.’ Deux ans plus tard, ils me demandaient encore si j’étais toujours dans le groupe."