Billy Sheehan : pourquoi Paul McCartney est le plus grand bassiste selon lui

Dans une récente interview au Mistress Carrie Podcast, Billy Sheehan, figure emblématique de la basse rock, a rendu hommage à Paul McCartney, le qualifiant de plus grand bassiste de tous les temps.

Sheehan, connu pour son travail avec des groupes comme Mr. Big et The Winery Dogs, a mis en lumière la finesse du jeu de McCartney : "La basse de McCartney est omniprésente, mais elle s'intègre si harmonieusement à chaque élément de la chanson, c'est tout simplement remarquable," a-t-il expliqué.

Pour illustrer son propos, Sheehan a établi un parallèle entre McCartney et James Jamerson, le légendaire bassiste de la Motown. Cette comparaison met en évidence la polyvalence de McCartney, capable de fusionner rock, R&B et soul pour créer son univers. McCartney avait lui-même cité James Jamerson et Brian Wilson comme ses principales influences.

Billy Sheehan n'est pas n'importe qui dans le monde de la basse. Reconnu pour sa technique exceptionnelle, il a été nommé meilleur bassiste rock à cinq reprises par les lecteurs de Guitar Player Magazine. Son admiration pour McCartney est significative…

Paul McCartney, né en 1942 à Liverpool, est bien plus qu'un simple bassiste. Il a marqué l'histoire de la musique avec les Beatles avant de poursuivre une carrière solo couronnée de succès.