Iggy Pop chante pour le générique du prochain film "Superman" : découvrez l'histoire de son morceau

Le "parrain du punk" est celui qui a été désigné pour interpréter le générique du nouveau film "Superman".

Le 9 juillet dernier, on était mercredi et qui dit mercredi, dit aussi qu'on est le jour des sorties au cinéma en France. Cette semaine, on a eu droit à une jolie fournée, avec la sortie du nouveau film de la franchise "Superman", où Clark Kent est joué par David Corenswet, qui a la lourde tâche de succéder à Henry Cavill. Au-delà de ces considérations cinématographiques, au début du film, vous allez probablement entendre un titre de rock pendant le générique, chanté par Iggy Pop : il s'agit du morceau "Punkrocker".

Un morceau qui a initialement été créé par le groupe suédois Teddybears, en l'an 2000, avant d'être repris quelques années plus tard en compagnie d'Iggy Pop, en 2006, pour l'album "Soft Machine". Une reprise qui avait pour but de faire découvrir le groupe au public américain, et c'est évidemment cette version qui est devenue la plus célèbre dans le monde. Au point, donc, de finir au générique de ce nouveau volet de la saga Superman.

Un titre qui conserve un côté très moderne malgré les années qui passent, avec une énergie assez mélancolique, mais en même temps assez puissante, avec la voix d'Iggy Pop qui vient encore renforcer cette impression. La composition garde d'ailleurs un côté assez élégant, raison pour laquelle le morceau avait été utilisé par une publicité Cadillac en 2007 !