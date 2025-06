Iggy Pop : Son concert à Londres est une masterclass ! Il quitte la scène en cercueil !

Encore une fois Iggy Pop montre encore qu'il est l'un des rois du rock !

À 78 ans, Iggy Pop continue de fasciner, surprendre, et surtout, de faire ce que personne n’avait osé avant lui. Lors d’un concert explosif à Londres, dans le cadre de sa tournée estivale, l’iguane du rock a une fois de plus prouvé qu’il n’est pas simplement une légende vivante, mais un performer hors normes. Et cette fois, c’est en quittant la scène… dans un cercueil qu’il a inscrit une nouvelle page de son mythe.

Une vidéo postée le 30 mai sur Instagram et X a rapidement enflammé les réseaux : on y voit Iggy Pop, au son de son hymne The Passenger, entrer lentement dans un cercueil en bois, sous les acclamations du public londonien. L’image est forte, théâtrale, provocante – à son image. En légende, le rockeur a écrit : « LONDRES : On sait comment ça a commencé, et c'est ainsi que ça s'est terminé », avant d'inviter ses fans à commenter l'événement avec humour. Sur X, il a ajouté avec malice : « Londres, c'était génial ! La façon dont on sort est aussi importante que la façon dont on entre. »

Les fans n’ont pas tardé à réagir avec une créativité digne de leur idole :

— « Lust for AfterLIFE »

— « When Death Knocks, But You're Iggy Pop »

— « The Timeless Icon Rises Again ! »

— Ou encore : « Toujours torse nu après toutes ces années »

London was a hoot! How you exit is equally important to how you enter. pic.twitter.com/CA5Hz4Cugj — Iggy Pop (@IggyPop) May 31, 2025

Malgré les années, Iggy Pop n’envisage toujours pas la retraite. Dans une interview accordée à Rolling Stone en mai dernier, il confiait : « J'ai juste eu de la chance d'avoir trouvé quelque chose à faire quand j'étais enfant, et je peux toujours le faire. »

La seule vraie concession au temps est survenue en 2023, lorsqu’il a annoncé qu’il ne ferait plus de stage diving : « J'ai atteint ma limite. Je préfère rester sur scène, » expliquait-il au magazine Billboard. « C'est trop fatigant, maintenant je pourrais me blesser. »

Mais même sans se jeter dans la foule, Iggy Pop démontre qu’il reste une bête de scène. Son énergie brute, son humour noir et son sens de la mise en scène le placent encore et toujours à des années-lumière des standards. Il ne plonge plus ? Alors il sort dans un cercueil, symbole d’une carrière qui se moque de la mort comme elle s’est moquée des conventions.

Le punk ne vieillit pas. Il évolue. Il se réinvente. Il devient éternel. Comme Iggy.