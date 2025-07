Record : Bruce Springsteen signe la tournée la plus lucrative de son histoire !

Le rocker a rapporté plus de 700 millions de dollars !

C'est ce qui s'appelle un joli record. Après plusieurs dates à travers le globe, le Boss - aka Bruce Springsteen - vient d'achever sa tournée mondiale avec le E Street Band. Un véritable marathon musical où le rocker de 75 ans a donné pas moins de 129 représentations, entre 2023 et 2025. Et une chose est sûr : c'est qu'il a dépassé son propre record de la tournée la plus rentable, avec pas moins de 730 millions de dollars de revenus. Un montant qui écrase littéralement son précédent record, avec sa tournée 2012-2013 Wrecking Ball, qui avait engrangé 357 millions selon Billboard.

Au total, c'est plus de 4,9 millions de billets qui ont été vendus, ce qui équivaut à peu près à 37 900 spectateurs par soirée et des recettes d’environ 5,7 millions de dollars par concert — des chiffres inégalés dans la carrière de Springsteen.

Pourtant, cette tournée n'a pas été qu'un long fleuve tranquille pour le Boss et son équipe, et pour cause : nombreux ont été ceux qui se sont plaints de la hausse des tarifs d'entrée sur cette tournée, souvent jugés excessifs par les fans. Mais Billboard en a profité pour défendre Bruce Springsteen en soulignant que le prix moyen des billets n'a progressé "que de 29%", depuis la dernière tournée effectuée par le groupe en 2017. Une inflation tout à fait raisonnable quand on compare à d'autres artistes, toutes générations confondues, qui se sont produits dans les plus grandes salles du monde.

Cette tournée, qui s’est conclue en Italie au début du mois, rejoint désormais le cercle très restreint des dix tournées les plus fructueuses de l’histoire de la musique live. Bruce Springsteen se hisse ainsi aux côtés de Taylor Swift, U2, Coldplay ou encore Ed Sheeran dans le panthéon des artistes ayant franchi la barre symbolique des 700 millions de dollars pour une seule tournée.

Au total, en additionnant ses spectacles en solo et ceux donnés avec le E Street Band, Springsteen cumule plus de 2,3 milliards de dollars de recettes en tournée — un palier que seuls cinq artistes ont atteint, précise Billboard.