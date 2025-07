Linkin Park : Mike Shinoda explique les raisons de reprendre le groupe après la mort de Chester !

Le groupe a fait un retour sensationnel durant l'été 2024 !

Cela fait 8 ans jour pour jour que le monde du rock a perdu l’une de ses voix les plus marquantes : Chester Bennington. Le chanteur emblématique de Linkin Park a laissé un vide immense, aussi bien dans le cœur des fans que dans celui de ses compagnons de route. Et pourtant, malgré cette absence cruelle, le groupe semble aujourd’hui plus vivant que jamais.

C’est à l’été 2024 que Linkin Park a signé un retour fracassant, en dévoilant une nouvelle formation marquée par l’arrivée de Emilie Armstrong au micro. Une tâche monumentale que peu auraient osé accepter : remplacer Chester Bennington. Et pourtant, la jeune chanteuse a su convaincre, émouvoir et faire vibrer.

Avec un album au titre symbolique, "From Zero", le groupe est reparti de zéro… pour mieux renaître. Le disque a connu un succès retentissant, porté par une édition deluxe saluée par la critique, et une tournée mondiale qui a redonné au groupe toute sa puissance scénique. Le concert au Stade de France, moment d’anthologie, restera dans les mémoires comme l’une des performances les plus intenses et chargées d’émotion de leur carrière.

Mais derrière cette renaissance, une question restait en suspens : Pourquoi revenir ? Pourquoi continuer sans Chester ?

La réponse est venue de Mike Shinoda lui-même, dans une interview poignante accordée au podcast Broken Record. Le leader du groupe a ouvert son cœur :

“Si on avait simplement tiré un trait et dit ‘c’était bien’, ce serait une fin atroce. Personne ne veut lire ce livre. Ce que je veux lire, c’est celui où les gars se relèvent, malgré tout. C’est ce qu’il y a de plus difficile, de plus effrayant, et c’est exactement pour ça qu’on devait le faire.”

Pour Shinoda, la disparition de Chester reste une blessure profonde. Mais elle ne devait pas marquer la fin d’un chapitre aussi important. Il insiste sur la force du lien fraternel qui unit les membres du groupe :

“Si je fais quelque chose qui blesse un membre du groupe, je me fais du mal à moi-même. Ce groupe est quelque chose de précieux.”

À travers ce retour courageux, Linkin Park n’essaie pas d’oublier Chester. Bien au contraire, le groupe cherche à honorer sa mémoire, à transcender la douleur, et à continuer l’histoire, pour lui, avec lui, dans chaque note, chaque mot, chaque cri.

Linkin Park est debout. Et Chester, quelque part, ne peut qu’être fier.