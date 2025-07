Linkin Park : 8 anecdotes légendaires du groupe

Retour sur 8 anecdotes légendaires qui ont façonné la légende de Linkin Park.

Le 20 juillet 2017, le monde du rock perdait l’une de ses voix les plus puissantes et tourmentées : Chester Bennington. Huit ans plus tard, l’empreinte de Linkin Park reste indélébile. À la croisée du nu metal, du rap-rock et de l’électronique, le groupe californien a marqué toute une génération par sa rage mélodique, ses expérimentations et ses paroles viscérales.

Pour rendre hommage à Chester et à l’héritage du groupe, retour sur 8 anecdotes légendaires qui ont façonné la légende de Linkin Park.

1. Un nom trouvé grâce à un nom de domaine

Le groupe s’est d’abord appelé Hybrid Theory, nom de leur première mixtape… et de leur futur album culte. Mais pour éviter un conflit de droits et pouvoir acheter un nom de domaine Internet abordable, ils transforment “Lincoln Park” (en référence à un parc de Santa Monica) en Linkin Park. Un changement orthographique devenu historique.

2. Chester Bennington recruté par email

Avant Chester, le groupe cherchait désespérément un chanteur. C’est en envoyant une démo à ce dernier, alors inconnu à Phoenix, qu’ils déclenchent un tournant. En moins de 24 heures, Chester renvoie sa propre version vocale, bluffant tout le monde. À peine arrivé à Los Angeles, il est engagé sur-le-champ.

3. Hybrid Theory, l’album rejeté par 40 labels

Sorti en 2000, l’album Hybrid Theory est aujourd’hui multi-platine. Pourtant, avant d’être signé chez Warner Bros., le groupe s’est vu refuser par plus de 40 maisons de disques. Leur son, trop hybride, trop risqué, n’entrait dans aucune case. C’est ce qui fera leur force.

4. Une amitié tragique avec Chris Cornell

Chester Bennington était très proche de Chris Cornell, leader de Soundgarden. À la mort de ce dernier, en mai 2017, Chester interprète une bouleversante version de Hallelujah à ses funérailles. Deux mois plus tard, Chester se donne la mort le jour de l’anniversaire de Chris, comme un funeste écho entre deux âmes en souffrance.

5. Un album entier avec Jay-Z

En 2004, Linkin Park collabore avec Jay-Z sur Collision Course, un EP fusionnant rock et rap. Le titre "Numb/Encore" devient un tube planétaire, décroche un Grammy Award et ouvre la voie à de nouvelles collaborations entre genres. Une audace artistique typique du groupe.

6. Mike Shinoda, graphiste et stratège

Co-leader du groupe, Mike Shinoda n’est pas qu’un rappeur ou producteur. Diplômé en design graphique, il conçoit lui-même plusieurs pochettes d’albums, logos et visuels. Il est également le cerveau derrière les side-projects comme Fort Minor et l’album posthume One More Light Live.

7. Une passion pour les jeux vidéo

De Medal of Honor à Guitar Hero, les morceaux de Linkin Park ont souvent été intégrés à l’univers du gaming. Le groupe a même sorti son propre jeu mobile, LP Recharge, et a collaboré avec plusieurs franchises pour lier leur musique à des expériences interactives.

8. Un hommage inoubliable à Chester

Le 27 octobre 2017, les membres survivants organisent un concert-hommage intitulé “Linkin Park and Friends: Celebrate Life in Honor of Chester Bennington” au Hollywood Bowl. De nombreux artistes (Blink-182, Alanis Morissette, System of a Down…) montent sur scène. Ce soir-là, Mike Shinoda livre un freestyle bouleversant, tandis que les fans chantent ensemble, larmes aux yeux, les paroles de “Numb”.

Un héritage éternel

Sept ans après sa disparition, Chester Bennington continue de vivre à travers la musique de Linkin Park. Le groupe, entre rage et vulnérabilité, a su parler à celles et ceux qui se sentaient incompris. Plus qu’un groupe, Linkin Park est devenu une voix générationnelle. Et elle ne s’éteindra jamais.